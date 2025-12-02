«Ведомости»: россияне могут заработать 9,5 трлн рублей на вкладах

В 2024 году на выплатах со вкладов заработали порядка 7 триллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские вкладчики в 2025 году могут получить более 9,5 трлн рублей процентных доходов по вкладам и другим сберегательным продуктам. Такой ориентир перед инвестиционным форумом ВТБ «Россия зовет!» озвучил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

«По итогам 2024 года ВТБ ранее оценивал размер выплат по вкладам и накопительным счетам в 7 трлн руб., а по итогам 2025 г. давал прогноз в 9 трлн руб», — сообщил Охорзин «Ведомостям». По словам банкира, рост доходов вкладчиков объясняется как повышенной ключевой ставкой Банка России, так и рекордным объемом сбережений граждан в финансовой системе.

Дополнительную картину дают данные Банка России. По информации регулятора, за первое полугодие 2025 года банки перечислили физлицам 4,3 трлн рублей процентных расходов по средствам населения. На 1 ноября объем средств граждан на счетах и во вкладах достиг 63,5 трлн рублей. Это на 10,1% больше, чем было на начало года. Центробанк уточнил в своем обзоре, что с 1 октября 2025 года балансовые показатели по вкладам учитывают начисленные, но еще не выплаченные проценты.

Продолжение после рекламы

ВТБ и ЦБ фиксируют устойчивый приток денег на сберегательные продукты на фоне сохраняющихся двузначных ставок и ограниченных инвестиционных альтернатив для граждан. Оценка в более чем 9,5 трлн рублей предполагает, что во второй половине года темпы начисления процентов как минимум не снизятся относительно первого полугодия.