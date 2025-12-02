Второй день зимы в Тюмени будет сопровождаться дождем и гололедом

В Тюмени 2 декабря ожидается гололед на дорогах Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени 2 декабря будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение суток воздух прогреется до +1 градуса, на улицах возможен гололед.

«Во вторник, 2 декабря, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем -4, +1, местами до -9 градусов. Ночью ожидается -2, -7», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики сообщают о вероятности гололедицы, местами возможны осадки в виде дождя.