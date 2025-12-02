Второй день зимы в Тюмени будет сопровождаться дождем и гололедом
В Тюмени 2 декабря ожидается гололед на дорогах
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени 2 декабря будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение суток воздух прогреется до +1 градуса, на улицах возможен гололед.
«Во вторник, 2 декабря, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем -4, +1, местами до -9 градусов. Ночью ожидается -2, -7», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики сообщают о вероятности гололедицы, местами возможны осадки в виде дождя.
На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 9 метров в секунду. Влажность воздуха составит 77 %. Учебные занятия первой смены в школах города по климатическим условиям не отменяются.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!