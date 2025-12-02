Военный эксперт Степанов: до освобождения ДНР осталось несколько населенных пунктов

По мнению Степанова, освобождение Красноармейска приведет к полному освобождению ДНР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Взятие Красноармейска (украинское название Покровск) фактически делает неизбежным освобождение всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Так считает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР», — сказал Степанов, отвечая на вопрос о том, как освобождение Красноармейска изменит ситуацию на Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, контроль над этим городом уничтожает оборонительный потенциал украинских сил и открывает путь к Славянску и Краматорску. Степанов также отметил, что Красноармейск имеет важное экономическое значение.

«Это значимая точка по добыче коксующегося угля. Практически все энергетическое обеспечение и все ТЭЦ киевского режима до сих пор обеспечивались, в том числе, за счет поставок данной продукции», — сообщил военный эксперт.

По словам специалиста, потеря города стала не только военным, но и серьезным имиджевым ударом для ВСУ. Степанов считает, что Киев ранее придал Покровску большой медийный статус.