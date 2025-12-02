Снег с дождем нагрянут в Пермь
02 декабря 2025 в 06:47
Днем ожидаются как снег, так и дождь
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Начало декабря ожидается необычайно теплым в Перми. При этом в регионе ожидаются значительные осадки в виде снега и дождя. Такой прогноз дает «Гидрометцентр Росси».
Во вторник 2 декабря в Перми ожидается температура в +1 градус. Днем с большой долей вероятности пройдут осадки в виде снега и дождя. Такая же погода сохранится и ночью.
На следующий день, 3 декабря погода практически не изменится. Температура ночью опустится до отрицательных значений, но осадки все равно не будут прекращаться как днем, так и вечером.
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал