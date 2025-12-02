Снег с дождем нагрянут в Пермь

Днем ожидаются как снег, так и дождь Фото: Размик Закарян © URA.RU

Начало декабря ожидается необычайно теплым в Перми. При этом в регионе ожидаются значительные осадки в виде снега и дождя. Такой прогноз дает «Гидрометцентр Росси».

Во вторник 2 декабря в Перми ожидается температура в +1 градус. Днем с большой долей вероятности пройдут осадки в виде снега и дождя. Такая же погода сохранится и ночью.