В России призвали принять новое решение по делу Ларисы Долиной

В Госдуме предложили пересмотреть дело российской певицы Ларисы Долиной и принять по нему новое решение. По мнению парламентариев, такой шаг поможет предотвратить распространение опасной практики возврата квартир продавцам. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что Верховному суду следует подготовить и принять новое постановление по делу знаменитости. По его словам, документ должен разрабатываться с учетом анализа практики отказа в двусторонней реституции, а также сопоставления данного подхода с положениями Гражданского кодекса и закона о компенсации добросовестному приобретателю.

«То, что говорят нанятые пиарщики, которые защищают сейчас Ларису Долину, что у нас не прецедентное право…Но [другие будут] ссылаться на это решение и вынуждать другие суды поступать точно так же, на основании того решения, по тому же лекалу», — сообщил Соловьев в эфире радио Sputnik, комментируя инициативу депутатов Госдумы о пересмотре дела артистки.

Соловьев напомнил, что по закону договорные отношения предполагают обмен денег на имущество, и возврат сделки нарушает правовые основы. Он также подчеркнул, что если в уголовном деле нет установленных лиц и вступившего в силу решения, то выводы гражданского суда не могут считаться законными. По словам юриста, принятие принципиального решения по делу Долиной на уровне Верховного суда поможет стабилизировать судебную практику.

«В приговоре доказательства становятся надлежащими только после приговора, а если в возбужденном уголовном деле по факту мошенничества есть неустановленные лица, никто не привлечен к уголовной ответственности, то как такие доказательства могут лечь в основу решения суда по гражданскому делу? <...> А кто эти люди? Они не установлены», — объяснил юрист.