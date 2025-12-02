Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Курганцы просят сделать пешеходный переход у алкомаркета

02 декабря 2025 в 06:28
В Кургане жители добиваются установки перехода

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане между магазином «Красное и Белое» и домом на улице Войкова горожане попросили сделать пешеходный переход. Об этом говорится в обращении.

«Просьба оборудовать участок дороги пешеходным переходом возле алкомаркета и восточным торцом дома №21 на улице Войкова. Ближайший переход находится далеко», — сообщается на сайте «Обратись».

Представители мэрии написали в ответе, что вопрос организации пешеходного перехода через улицу Войкова вблизи дома №21 будет рассмотрен в 2026 году. В этом году строительный сезон уже завершился.

Комментарии (1)
