Курганцы просят сделать пешеходный переход у алкомаркета
В Кургане жители добиваются установки перехода
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Кургане между магазином «Красное и Белое» и домом на улице Войкова горожане попросили сделать пешеходный переход. Об этом говорится в обращении.
«Просьба оборудовать участок дороги пешеходным переходом возле алкомаркета и восточным торцом дома №21 на улице Войкова. Ближайший переход находится далеко», — сообщается на сайте «Обратись».
Представители мэрии написали в ответе, что вопрос организации пешеходного перехода через улицу Войкова вблизи дома №21 будет рассмотрен в 2026 году. В этом году строительный сезон уже завершился.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Евгений02 декабря 2025 06:32Поддерживаю - там место опасное и рядом школа ещё.