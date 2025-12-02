Курганцы просят сделать пешеходный переход у алкомаркета

В Кургане жители добиваются установки перехода Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане между магазином «Красное и Белое» и домом на улице Войкова горожане попросили сделать пешеходный переход. Об этом говорится в обращении.

«Просьба оборудовать участок дороги пешеходным переходом возле алкомаркета и восточным торцом дома №21 на улице Войкова. Ближайший переход находится далеко», — сообщается на сайте «Обратись».