ВСУ потеряли в Красноармейске элитные соединения, которые задействуют «в крайнем случае»
ВСУ теряют своих элитные солдат в Красноармейске
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украина потеряла в районе Красноармейска (Покровска) свои элитные боевые подразделения, которые планировалось задействовать только в крайних случаях. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В Красноармейске Киев потерял свои наиболее подготовленные соединения. Речь идет об элите, которую высшее руководство Украины намеревалось задействовать в самом крайнем случае», — рассказал советник в беседе с ТАСС.
Причем он уточнил, что, по его данным, потери таких элитных соединений на данном участке фронта исчисляются десятками военнослужащих. Сам Киев изначально делал на них большую ставку.
Бои в районе Красноармейска продолжались долгое время. Накануне президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов отметил, что до полного освобождения ДНР осталось взять под контроль всего несколько территорий. И Красноармейск заметно приблизит полное освобождение всего региона.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.