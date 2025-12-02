Логотип РИА URA.RU
ВСУ потеряли в Красноармейске элитные соединения, которые задействуют «в крайнем случае»

02 декабря 2025 в 06:42
ВСУ теряют своих элитные солдат в Красноармейске

Украина потеряла в районе Красноармейска (Покровска) свои элитные боевые подразделения, которые планировалось задействовать только в крайних случаях. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. 

«В Красноармейске Киев потерял свои наиболее подготовленные соединения. Речь идет об элите, которую высшее руководство Украины намеревалось задействовать в самом крайнем случае», — рассказал советник в беседе с ТАСС.

Причем он уточнил, что, по его данным, потери таких элитных соединений на данном участке фронта исчисляются десятками военнослужащих. Сам Киев изначально делал на них большую ставку. 

Бои в районе Красноармейска продолжались долгое время. Накануне президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов отметил, что до полного освобождения ДНР осталось взять под контроль всего несколько территорий. И Красноармейск заметно приблизит полное освобождение всего региона.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

