ВСУ теряют своих элитные солдат в Красноармейске Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина потеряла в районе Красноармейска (Покровска) свои элитные боевые подразделения, которые планировалось задействовать только в крайних случаях. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Красноармейске Киев потерял свои наиболее подготовленные соединения. Речь идет об элите, которую высшее руководство Украины намеревалось задействовать в самом крайнем случае», — рассказал советник в беседе с ТАСС.

Причем он уточнил, что, по его данным, потери таких элитных соединений на данном участке фронта исчисляются десятками военнослужащих. Сам Киев изначально делал на них большую ставку.

