3I/ATLAS может изменить траекторию и вскоре приблизиться к Земле: последние новости об «инопланетном корабле»

По словам астронома Леба, комета может максимально приблизиться к Земле 19 декабря Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Новое исследование показывает, что траектория кометы 3I/ATLAS (Атлас) может неожиданно измениться перед тем, как она покинет Солнечную систему в 2026 году. Ученые опасаются, что из-за смены курса комета теоретически может сблизиться с одной из крупных планет, например с Юпитером. Об этом рассказало издание Daily Star.

По словам гарвардского астрофизика Ави Леба, комета, напротив, с очень большой скоростью летит к Земле. Она сильнее всего приблизится к нашей планете 19 декабря. Ученый считает, что это сближение может стать самым близким в истории возможным контактом с инопланетной жизнью и технологиями. Последние новости о 3I/ATLAS, что происходит с кометой и куда она полетит — в материале URA.RU.

Как Юпитер может повлиять на комету Атлас

Комета 3I/ATLAS, по данным ученых, может изменить свою траекторию перед тем, как покинет Солнечную систему в 2026 году. Астрономы предупреждают, что коррекция курса связана с гравитационным воздействием крупных планет и может сказаться на дальнейшем пути объекта. Об этом сообщило издание Daily Star.

Продолжение после рекламы

В публикации указывается, что новое исследование показывает, что перед уходом из Солнечной системы траектория небесного тела может неожиданно измениться. Ученые не исключают, что скорректировавший курс объект теоретически способен опасно приблизиться к одной из крупных планет, например к Юпитеру.

Профессор астрофизики Оксфордского университета Крис Линтотт заявил, что данный объект действительно перемещается быстрее большинства сопоставимых тел, однако его скорость укладывается в типичные для космических объектов значения. В настоящее время 3I/ATLAS находится на этапе изменения своей орбиты, пояснил ученый.

Странные пульсации 3I/ATLAS удивили астрономов

Ученые заметили, что космический объект 3I/ATLAS странно пульсирует. Ученые обнаружили «множественные струи», исходящие от кометы. Об этом рассказал гарвардский астрофизик Ави Леб.

«Исходящий от него свет демонстрировал пульсирующую переменность с периодом в 16,16 часа. За последний месяц на изображениях 3I/ATLAS мы увидели множественные струи. Если потеря массы в них происходит периодически, с пульсацией, то окружающее объект газовое облако будет ритмично менять яркость, по-разному отражая солнечный свет», — сказал Леб.

При этом по словам астронома, этот объект движется с большой скоростью и скоро приблизится к Земле. По его мнению, «структура с множественными струями» достигнет минимального расстояния от Земли 19 декабря, что может стать самым близким в нашей истории контактом с инопланетной жизнью и технологиями.

Ученые заметили извержения криовулканов на комете

На поверхности межзвездной кометы ученые обнаружили извержения криовулканов. Это значит, что 3I/ATLAS похож на ледяные тела, которые находятся далеко за орбитой Нептуна. Об этом говорится в журнале Livescience.

«Новые наблюдения показывают, что комета 3I/ATLAS может быть покрыта извергающимися „ледяными вулканами“. Это означает, что объект похож на ледяные транснептуновые объекты. Несмотря на происхождение из другой солнечной системы, комета имеет удивительно много общего с объектами нашего космического окружения», — говорится в публикации.

Исследователи считают, что криовулканизм возникает из-за химической реакции внутри кометы. Она вызвана коррозией первозданного материала и взаимодействием углекислого газа с металлическим ядром из железа и никеля. Нагрев солнечными лучами вызывает эти процессы в недрах кометы.

Российские специалисты заметили снижение яркости Атласа

Яркость объекта 3I/ATLAS за шесть дней наблюдений упала более чем на треть, что удивляет ученых. При этом звездная величина кометы выросла на 0,5%, и такое поведение не соответствует привычным моделям комет и астероидов. Об этой аномалии сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Продолжение после рекламы

«Несмотря на снижение яркости, 3I/ATLAS продолжает занимать довольно высокое, 4-е место по яркости. [Такое положение она занимает] среди почти 100 комет, находящихся в данный момент на земном небе и доступных для наблюдения», — говорят российские ученые.

3I/ATLAS может быть частью планеты

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который резко изменил курс и движется в сторону Юпитера, может быть фрагментом планеты из другой звездной системы. Об этом сообщил астроном и популяризатор Александр Киселев. Он отметил, что изменение курса объясняется негравитационным маневром, а сам объект является кометой.

«Комета может быть межгалактическим объектом и прибыть извне Млечного Пути, только этот сценарий маловероятен. Я и большинство астрономов уверены, что 3I/ATLAS — естественный объект. Может быть, он является фрагментом планеты или частью более крупного объекта, вытолкнутого из другой звездной системы, но не инопланетным кораблем», — сказал Киселев в беседе с aif.ru.

Киселев также считает, что очень маловероятно, что внеземная цивилизация специально направила этот объект к Земле. По его словам, подобные объекты важны для науки и помогают лучше понять космос.

Комета могла быть послана для изучения Юпитера

Гарвардский астроном Ави Леб выдвинул гипотезу, что межзвездный объект 3I/ATLAS мог быть создан специально для доставки технологических устройств в систему Юпитера. Об этом он рассказал в своем личном блоге.

«С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера — так называемого радиуса Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца. Это говорит о том, что уровень негравитационного ускорения был точно настроен, чтобы привести 3I/ATLAS точно к радиусу гравитационного влияния Юпитера», — сообщил Леб, слова которого приводит «Царьград».

Ученый полагает, что недавно зафиксированное негравитационное ускорение объекта могло быть целенаправленной корректировкой его траектории, чтобы не пропустить нужную зону. Без такого маневра 3I/ATLAS не смог бы войти в гравитационное поле Юпитера. Если в будущем астрономы обнаружат технологические объекты в системе планеты, это станет доказательством интереса к Юпитеру со стороны внеземного разума.

Что известно о комете Атлас

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля 2025 года. Ученые выяснили, что это комета из другой звездной системы. Ее облако — кома — примерно 24 километра в диаметре. Компьютерные модели показывают, что ей более 7,5 миллиарда лет, что почти в три раза старше Солнца. Это может быть самая старая из известных комет.

Продолжение после рекламы