Аэропорт Махачкалы приостановил работу

02 декабря 2025 в 06:46
Ограничения связаны с угрозой атаки БПЛА

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Аэропорт Махачкалы в ночь на 2 декабря временно прекратил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. Запись была опубликована в 4:07 мск и касается всех рейсов, выполняемых через воздушную гавань столицы Дагестана.

Представитель Росавиации объснил введение ограничений с необходимостью минимизировать риски для пассажиров и экипажей. «Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он. Ограничения также введены в Магасе, Нальчике, Владикавказе, Грозном и Тамбове.

