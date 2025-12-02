Аэропорт Махачкалы приостановил работу
Ограничения связаны с угрозой атаки БПЛА
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Аэропорт Махачкалы в ночь на 2 декабря временно прекратил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. Запись была опубликована в 4:07 мск и касается всех рейсов, выполняемых через воздушную гавань столицы Дагестана.
Представитель Росавиации объснил введение ограничений с необходимостью минимизировать риски для пассажиров и экипажей. «Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он. Ограничения также введены в Магасе, Нальчике, Владикавказе, Грозном и Тамбове.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.