Большинство украинских военных в настоящий момент сами выступают за скорейшее завершение конфликта. Об этом рассказал немецкий военный корреспондент Кристоф Ваннер, работающий сейчас в Киеве.

«Конечно, есть и сторонники жесткой линии, но куда больше украинских солдат, которые просто хотят, чтобы этот конфликт закончился», — сказал корреспондент телеканала Welt в своем youtube-канале. Ваннер подчеркнул, что сам неоднократно слышал подобные признания со стороны ВСУ. Также немецкий журналист отметил, что лично украинский президент Владимир Зеленский испытывает страх за реакцию наиболее радикальных солдат, которые не желают признавать потери территорий.