Командующий «Центра» рассказал о пугающей обстановке в Красноармейске

Подступы к Красноармейску усеяны трупами ВСУ, рассказал командующий группировкой «Центр» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В настоящий момент все подступы к Красноармейску (Покровску), который был окончательно освобожден российскими солдатами, полностью усыпаны трупами украинских солдат. Причем многие из них — это мобилизованные, которых командование ВСУ без должной подготовки заставило двигаться в сторону города, отправляя их практически на убой. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий войсками российской группировки «Центр» Валерий Солодчук.

«Националистические батальоны не участвуют, они отказываются от этой задачи (освободить Красноармейск — прим. URA.RU). Здесь вновь призванные, мобилизованные выполняют задачу. По ним видно — людей недавно призвали, люди не обучены, они идут на убой просто в направлении Красноармейска. Они гибли десятками и сотнями. Такое отношение, я думаю, оно пока продолжится, но это просто истребление своего народа идет», — заявил Солодчук, отвечая на вопрос президента об отношении командования ВСУ к своим рядовым на красноармейском направлении.