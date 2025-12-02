Ямальский Дед Мороз провел первую встречу с детьми и отправился в Новый Уренгой

Ямал Ири приедет в Новый Уренгой 2 декабря Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Ямальский Дед Мороз 1 декабря посетил Надым (ЯНАО), где встретился с юными жителями города. Главный волшебник севера побывал на трех городских площадках, чтобы лично вручить подарки победителям конкурса «Елка Ямал Ири 2025». Об этом сообщили в администрации Надымского района.

«Ямал Ири встретился с надымскими детьми. В этом году северный волшебник побывал на трех площадках города», — сообщается в telegram-канале муниципалитета. К встрече с ямальским Дедом Морозом могли присоединиться все желающие. Горожанам предложили загадать заветное желание.