Ямальский Дед Мороз провел первую встречу с детьми и отправился в Новый Уренгой

02 декабря 2025 в 07:08
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Ямальский Дед Мороз 1 декабря посетил Надым (ЯНАО), где встретился с юными жителями города. Главный волшебник севера побывал на трех городских площадках, чтобы лично вручить подарки победителям конкурса «Елка Ямал Ири 2025». Об этом сообщили в администрации Надымского района.

«Ямал Ири встретился с надымскими детьми. В этом году северный волшебник побывал на трех площадках города», — сообщается в telegram-канале муниципалитета. К встрече с ямальским Дедом Морозом могли присоединиться все желающие. Горожанам предложили загадать заветное желание.

Предновогодний визит Ямал Ири в Надым стал стартом его большого путешествия по округу. Ямальский Дед Мороз планирует проехать около 1500 километров и посетить 18 городов, 2 декабря волшебник посетит Новый Уренгой.

