Тепло не собирается покидать Свердловскую область

Аномальное тепло для начала декабря задержится в Свердловской области. Все дело в антициклоне, из-за которого на Средний Урал не поступает холодный воздух. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Регион по-прежнему располагается на северной периферии антициклона, по которой с запада распространяется теплый воздух. Циклон, находящийся над арктическим побережьем, пока что, прикрывает Урал от вторжения холода. Так что, тепло на Среднем Урале в целом сохраняется», — говорится в прогнозе.

В Екатеринбурге 2 декабря будет облачная погода без осадков. Температура днем составит +1, а к вечеру опустится до -2 градусов. Порывы ветра не будут превышать семи метров в секунду.

