Тепло не собирается покидать Свердловскую область

02 декабря 2025 в 07:14
Осадки в скором времени вернутся в регион

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Аномальное тепло для начала декабря задержится в Свердловской области. Все дело в антициклоне, из-за которого на Средний Урал не поступает холодный воздух. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Регион по-прежнему располагается на северной периферии антициклона, по которой с запада распространяется теплый воздух. Циклон, находящийся над арктическим побережьем, пока что, прикрывает Урал от вторжения холода. Так что, тепло на Среднем Урале в целом сохраняется», — говорится в прогнозе.

В Екатеринбурге 2 декабря будет облачная погода без осадков. Температура днем составит +1, а к вечеру опустится до -2 градусов. Порывы ветра не будут превышать семи метров в секунду. 

Такая же погода ожидается и 3 декабря. Единственная разница заключается в том, что в среду возможны осадки в виде снега.

