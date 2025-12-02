Молодая невеста Лепса отложила свадьбу

Аврора Киба заявила, что пока что свадьбы с Лепсом не будет Фото: Соцсети Авроры Киба

Невеста певца Григория Лепса, 19-летняя студентка Аврора Киба, сообщила, что их с 63-летним артистом свадьба в 2025 году не состоится. Об этом она сказала журналистам на открытии выставки Государственного исторического музея «Очарование красоты» в Москве.

«Пока свадьба не планируется. Пока не ждите, пока не ждите… Знаете как: не говорите гоп, пока не перепрыгните. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать», — отметила Киба, подчеркнув, что пока она и Лепс не готовы назвать даже примерные сроки торжества.

По словам молодой невесты, перенос свадьбы не связан с пересмотром отношений. Она заявила, что по-прежнему серьезно настроена на семью и материнство и мечтает о нескольких детях. Сам Лепс ранее тоже говорил, что хочет снова стать отцом и не собирается «останавливаться, несмотря на свой возраст».

