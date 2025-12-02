Молодая невеста Лепса отложила свадьбу
Аврора Киба заявила, что пока что свадьбы с Лепсом не будет
Фото: Соцсети Авроры Киба
Невеста певца Григория Лепса, 19-летняя студентка Аврора Киба, сообщила, что их с 63-летним артистом свадьба в 2025 году не состоится. Об этом она сказала журналистам на открытии выставки Государственного исторического музея «Очарование красоты» в Москве.
«Пока свадьба не планируется. Пока не ждите, пока не ждите… Знаете как: не говорите гоп, пока не перепрыгните. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать», — отметила Киба, подчеркнув, что пока она и Лепс не готовы назвать даже примерные сроки торжества.
По словам молодой невесты, перенос свадьбы не связан с пересмотром отношений. Она заявила, что по-прежнему серьезно настроена на семью и материнство и мечтает о нескольких детях. Сам Лепс ранее тоже говорил, что хочет снова стать отцом и не собирается «останавливаться, несмотря на свой возраст».
О романе Лепса и Кибы стало известно год назад, когда девушке было 18 лет. Большая разница в возрасте пары стала поводом для обсуждения в интернете, передает MK.RU. При этом молодая невеста артиста сталкивалась с обвинениями в меркантильности, при этом сама девушка заявляла, что не нуждается в деньгах, так как сама выросла в «тепличных условиях». Изначально Лепс рассчитывал, что свадьба состоится летом 2025 года.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.