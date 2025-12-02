На работу общественного транспорта в Екатеринбурге потратят рекордную сумму

Раньше на транспорт в Екатеринбурге не тратили и двух миллиардов рублей в год Фото: Размик Закарян © URA.RU

Администрация Екатеринбурга заложила более 16 млрд рублей на развитие общественного транспорта в проекте бюджета города на 2026 год. Такой объем предусмотрен в муниципальной программе «Развитие системы общественного транспорта». Об этом сообщает неофициальный канал мэрии города.

«Эта статья расходов занимает второе средство по объему. На первом — социальная сфера и организация отдыха детей в лагерях. Около 150 млн рублей пойдет на развитие метро. Общие суммы еще могут поменяться», — говорится в сообщении telegram-канала «Екатеринбург. Главное».

Основные расходы в программе займут брутто-контракты с перевозчиками и закупка подвижного состава, следует из расчетов. В 2025 году администрация города закладывала на транспорт 18 млрд рублей, но ожидаемые расходы составят около 17,5 млрд рублей. Оба показателя являются рекордными для Екатеринбурга. До запуска транспортной реформы суммарные траты на общественный транспорт в городе не превышали 1,3 млрд рублей в год.

