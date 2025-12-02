Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

МЧС предупредило челябинцев о гололеде

02 декабря 2025 в 07:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Челябинской области прогнозируется гололед

В Челябинской области прогнозируется гололед

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинской области 2 декабря местами возможен гололед на дорогах. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.

«В области ожидаются туманы, на отдельных участках дорог гололедица. Днем потеплеет до +5 градусов», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее МЧС предупреждало жителей Челябинской области о гололедице, а также о сильном ветре и осадках в горных районах. Тогда жителей просили скорректировать планы, перейти на зимние шины и соблюдать меры безопасности на дорогах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал