МЧС предупредило челябинцев о гололеде
В Челябинской области прогнозируется гололед
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Челябинской области 2 декабря местами возможен гололед на дорогах. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.
«В области ожидаются туманы, на отдельных участках дорог гололедица. Днем потеплеет до +5 градусов», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее МЧС предупреждало жителей Челябинской области о гололедице, а также о сильном ветре и осадках в горных районах. Тогда жителей просили скорректировать планы, перейти на зимние шины и соблюдать меры безопасности на дорогах.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- Евгений02 декабря 2025 07:24Зато днем тепло - вот и зима!