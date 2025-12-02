МЧС предупредило челябинцев о гололеде

В Челябинской области 2 декабря местами возможен гололед на дорогах. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.

Ранее МЧС предупреждало жителей Челябинской области о гололедице, а также о сильном ветре и осадках в горных районах. Тогда жителей просили скорректировать планы, перейти на зимние шины и соблюдать меры безопасности на дорогах.