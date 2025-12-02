Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

В Тюмени ночью произошел крупный пожар в жилом доме, погиб человек

02 декабря 2025 в 07:30
Пожар произошел на улице Камчатской в доме №137

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пожарные Тюмени в ночь на 2 декабря ликвидировали крупный пожар в жилом доме на улице Камчатской, при котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области в сервисе MAX.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России спасены 2 человека, 4 эвакуированы. Пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Несмотря на работу всех задействованных служб, один человек погиб.

Возгорание произошло в квартире двухэтажного дома по адресу: Тюмень, улица Камчатская, 137, в третьем часу ночи. На место вызова направили 14 сотрудников подразделений МЧС и четыре единицы техники. Причину ночного пожара устанавливают специалисты.

