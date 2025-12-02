В Тюмени ночью произошел крупный пожар в жилом доме, погиб человек

Пожар произошел на улице Камчатской в доме №137 Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пожарные Тюмени в ночь на 2 декабря ликвидировали крупный пожар в жилом доме на улице Камчатской, при котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области в сервисе MAX.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России спасены 2 человека, 4 эвакуированы. Пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Несмотря на работу всех задействованных служб, один человек погиб.