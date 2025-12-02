Предложения США по мирному плану и будущее Украины: что обсудят Путин и Уиткофф на грядущей встрече

Предполагается, что на встречу Уиткофф также взял зятя Трампа - Джареда Кушнера Фото: Official White House / Shealah Craighead

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже направляется в Россию, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Предполагается, что представитель администрации американского лидера Дональда Трампа привезет в Москву предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа запланирована на вторую половину дня, 2 декабря. Этот визит спецпосланника президента США в Россию станет уже шестым с начала текущего года. Что известно о грядущей встрече и какие возможные темы обсудят стороны — подробности в материале URA.RU.

Уиткофф едет в Россию для встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже едет в Россию, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Продолжение после рекламы

«И сейчас, конечно же, специальный посланник Уиткофф направляется в Россию», — сказал Левитт. Ее заявление прозвучало в ходе беседы с журналистами.

Бизнес-джет Bombardier Global 6000 вылетел из Майами в понедельник, 1 декабря, и взял курс через Атлантический океан. До этого из США в сторону Атлантики уже отправлялись несколько самолетов марок Bombardier и Gulfstream. Ранее заявлялось, что на этот раз вместе с собой Уиткофф взял зятя Трампа — Джареда Кушнера.

Когда пройдет встреча Путина и Уиткоффа

Встреча российского лидера и спецпосланника Трампа запланирована на вторую половину дня, 2 декабря. Об этом ранее сообщал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль покажет кадры начала встречи. По словам Пескова, возможно, после общения также будут сделаны заявления для прессы.

Что обсудят стороны в ходе переговоров

Предложения США по мирному плану

Предполагается, что Уиткофф привезет в Москву предложения США по мирному урегулированию на Украине. В связи с этим участники переговоров определят основные стороны будущего мирного соглашения, поскольку в Кремле ранее заявляли, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

«Хотелось бы, чтобы еще раз американская сторона подтвердила принципиальность позиций, выработанных на Аляске, и [сообщила], в каком ключе идет согласование с украинской стороной. Я думаю, здесь определят основные стороны будущего соглашения и дальше рабочие группы приступят к его воплощению», — сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Уиткофф будет добиваться принятия мирного плана

Однако другие эксперты считают, что не стоит возлагать на предстоящие переговоры больших надежд. По мнению эксперта Финансового университета при Правительстве России Дениса Денисова, спецпосланник Трампа привезет в Москву уже скорректированный план и будет добиваться его принятия российской стороной.

«Думаю, точно не нужно сейчас строить никаких завышенных ожиданий. Уиткофф будет добиваться от Москвы [принятия] тех позиций, того плана, который он привезет. Мы видели лишь первый вариант из 28 пунктов. После этого план модернизировался и модифицировался в 19 пунктов по итогам первых контактов с Украиной. На днях опять прошли переговоры, после чего еще какие-то дополнения были внесены в эти предложения. С этими новыми предложениями Уиткофф и приезжает в Москву», — сказал Денисов в беседе с RTVI.

Продолжение после рекламы

Стороны обсудят будущее Украины

Стороны намерены обсудить формат будущего устройства Украины после возможного заключения мирного соглашения. Об этом сообщил политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, от изначальной инициативы Трампа «не осталось и следа», однако очевидно, что Россия «не отдаст ни Крым, ни новые территории». Вместе с тем по ряду иных пунктов, по оценке Блохина, «возможны какие-то изменения». Эксперт подчеркнул, что Москва в принципиальном порядке исключает любые территориальные уступки.

«Если они не принимают наши требования, тогда никакого диалога не будет. Потому что Крым и эти четыре территории — это наши железные требования. Главный вопрос — будущее Украины: в каком виде она будет существовать, какие войска будут размещены», — сказал Блохин в комментарии для NEWS.ru.

Вашингтон должен сдерживать Киев после переговоров

После встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа Вашингтону предстоит сдерживать Киев, заявил Научный сотрудник ВШЭ Лев Сокольщик. Он отметил, что только после этого может начаться планирование встречи лидеров России и США.

«Следующий шаг, если переговоры пройдут успешно, для Вашингтона будет состоять в сдерживании Украины, все вопросы с Киевом должны быть решены. Дальше, безусловно, это встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, она была запланирована ранее, но не была подготовлена, не было материала для обсуждения, и сейчас этот материал готовится», — поделился мнением Сокольщик в беседе с РИА Новости.

Эксперт добавил, что Киев, скорее всего, должен будет согласиться на условия американской стороны, поскольку Украина сейчас не самостоятельна. У нее нет ресурсов, и если США отключат военные спутники, фронт может быстро рухнуть.

Это уже шестой визит Уиткоффа в Москву с начала 2025 года

С начала года спецпосланник Трампа посетит Москву уже в шестой раз. Предыдущий был 6 августа. В соответствии со сложившейся практикой, перед началом переговоров в Кремле, Уиткофф уделяет время прогулкам по российской столице. В тот раз, находясь в Москве вместе с руководителем РФПИ, спецпредставителем президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кириллом Дмитриевым, он посетил Старый Арбат, прогулялся по парку «Зарядье» и попробовал чебурек La Grande в одном из столичных ресторанов.