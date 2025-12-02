Белый дом обнародовал результаты теста МРТ Трампа
Белый дом сообщил, что все показатели Дональда Трампа по здоровью находятся в пределах нормы
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп прошел углубленное медицинское обследование с МРТ, которое не выявило нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Результаты МРТ брюшной полости (между грудной клеткой и тазом) совершенно нормальны. Все основные органы выглядят здоровыми и хорошо кровоснабжаются. Все обследованные функции находятся в пределах нормы, острых или хронических заболеваний нет», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X.
В администрации подчеркнули, что отдельное внимание врачи уделили именно состоянию сердца и сосудов президента, поскольку эти показатели считаются ключевыми для оценки работоспособности политика его возраста. В Белом доме отметили, что МРТ органов брюшной полости показало отсутствие патологий, а кровоток в жизненно важных системах соответствует норме.
Интерес к здоровью 79-летнего Трампа усилился после публикации фото, где он сидит с закрытыми глазами во время заявления в Овальном кабинете и это послужило поводом для слухов. Причем до этого также сообщалось о нарушении когнитивных функций главы государства и венозной недостаточности.
Позже журналисты несколько раз обращали внимание на синяки Трампа. Причем только накануне во время общения с Трампом пресса обратила внимание на пластырь на запястье президента.
