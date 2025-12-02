Российский боец погиб, эвакуируя жителей Волчанска

Российские бойцы эвакуировали жителей Волчанска Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российский военнослужащий из группировки войск «Север», задействованный в эвакуации мирных жителей из Волчанска Харьковской области, погиб во время выполнения задачи. Об этом сообщил замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Григорьевич.

«Во время эвакуации один военнослужащий наш погиб. Ценой своей жизни спас мирных жителей. Печально, но это факт, мы на войне», — сказал Григорьевич в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ. Он пояснил, что бойцы занимались вывозом гражданских из зоны боевых действий, несмотря на противодействие со стороны противника.

По словам офицера, противостоящая сторона препятствовала организованному вывозу людей из города, хотя с воздуха было видно, что по улицам идут гражданские. Григорьевич утверждает, что военнослужащим приходилось двигаться по подвалам и дворам, чтобы не подвергать колонну риску обстрела. Он добавил, что погибший боец прикрывал эвакуацию и позволил группе с мирными жителями покинуть опасный участок.

Всего из Волчанска эвакуировали семерых мирных жителей. Среди них есть пожилые люди, а также граждане, которые долгое время скрывались в подвалах. Штурмовик с позывным Шустрый уточнил, что бойцы еще ищут оставшихся жителей в подвалах.