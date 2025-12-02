В Краснодаре введен план «Ковер»
02 декабря 2025 в 07:31
Аэропорт Краснодара приостановил прием рейсов. В городе введен план "Ковер". Авиагавань временно прекратила обслуживание полетов, ради безопасности пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации.
