В России предложили гарантированный способ защиты от «схемы Долиной»

На фоне обсуждения так называемого «эффекта Долиной» в Госдуме предложили свой способ защиты россиян от случаев, когда они лишаются квартиры после заключения сделки. По мнению депутатов, следует возвращать право собственности на недвижимость только после полного возврата денег покупателю. С таким мнением выступил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» от Новосибирской области Александр Аксененко.

«Прошел круглый стол с участием не только депутатов, но и представителей различных ведомств, а также нотариального и риелторского сообществ. <…> Одно из стоящих и жизнеспособных предложений, на мой взгляд — возвращать право собственности на недвижимость только после полного возврата денег покупателю. Сейчас огромное количество схем „завязано“ именно на многократной перепродаже якобы мошенникам или из-за непонимания собственных действий продавцом», — сказал Аксененко в разговоре с ТАСС.

По его словам, такое решение должно защитить граждан, которые лишаются и жилья, и денег после признания сделок недействительными, как это произошло в нашумевшей истории с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. Тогда артистка, апеллируя к тому, что была обманута мошенниками, через суд вернула себе квартиру, которая до этого была официально продана Полине Лурье.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что основным потерпевшим часто становится именно добросовестный покупатель, который не знаком и не связан с мошенниками. Еще одним механизмом защиты, который обсуждают в парламенте, стала заморозка средств на «безопасном счете» на срок до недели.