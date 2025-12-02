Холодная луна 5 декабря: что нельзя делать и как защититься от негативного влияния

Полнолуние в декабре 2025 года станет самым высоким за 17 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

5 декабря россияне увидят редкое суперлуние — самое высокое за 17 лет. Астролог Ирина Березовская объяснила URA.RU, как на кого повлияет полнолуние сильнее всего и что категорически нельзя делать в этот день.

Как полнолуние 5 декабря влияет на человека: объясняет астролог и мастер фэн-шуй

Полнолуние — пик лунного цикла, когда обостряется чувственное восприятие и связь с подсознанием, объяснила URA.RU практикующий астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская. Это время максимальной энергетики, которое помогает лучше понять себя. По ее словам, важны не только сами сутки полнолуния, но и день до и после — это идеальное окно для внутренней работы. Такая энергия открывает возможности для ритуалов на исполнение желаний и формирования сильного намерения.

Декабрьское полнолуние называют Холодной Луной Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Чек-лист от астролога Березовской: как провести день полнолуния

Астролог дала конкретные советы, как безопасно и эффективно использовать энергию декабрьского полнолуния 2025.

Продолжение после рекламы

1. Практики для усиления интуиции. В полнолуние обостряется восприятие тонкого плана. Ирина Березовская советует медитации, аффирмации или практику «вопросов перед сном». «В состоянии полудремы задайте себе важный вопрос — ответ обязательно придет», — уверена астролог.

2. Создание личного талисмана. 5 декабря — идеальный день, чтобы создать или «зарядить» свой талисман. Это может быть новая вещь или уже любимый предмет. «Наделите ее мысленно силой своего намерения. Заряженная в полнолуние, она станет вашим помощником в реализации планов»,— пояснила Березовская.

3. Обряд на исполнение главного желания. Астролог рекомендует простую, но мощную письменную практику. «Напишите самое важное желание, а затем — три причины, почему вы хотите его осуществить. Добавьте еще три причины, почему оно должно сбыться. Сохраните этот текст, и он начнет „работать“»,— поделилась методикой Ирина.

4. Работа с водой и ограничение общения. В полнолуние традиционно заряжают воду и собирают травы. Также в этот день важно сознательно оградить себя от негатива. «Постарайтесь ограничить общение с не приятными вам людьми хотя бы в сам день полнолуния 5 декабря. Энергетическое влияние в этот период усиливается, и нужно беречь свои ресурсы»,— посоветовала мастер фэн-шуй.

Но главный совет эксперта для всех — быть осознанным. «В эти дни категорически нельзя погружаться в страхи и сомнения. Если такое состояние накатывает, нужно сознательно „вытаскивать“ себя из него, замедлиться и прислушаться к своим истинным желаниям, а не к реакциям на внешний мир»,— подчеркнула Ирина Березовская.

Кто больше всего подвержен влиянию полнолуния 5 декабря