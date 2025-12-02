Немецкий «YouTube-генерал» заявил о прерванных связях США по Украине

Пентагон приостановил контакты с Европой по поводу поставок вооружения Украине Фото: wikimedia.org/David B. Gleason

Администрация президента США Дональда Трампа летом 2025 года без предупреждения сократила контакты с Германией по вопросам военной помощи Украине и приостановила часть поставок вооружений. Об этом сообщил немецкий генерал Кристиан Фрейдинг, которого также называют «youtube-генералом» за активные брифинги в интернете по Украине.

«Раньше я мог переписываться с американскими чиновниками из Пентагона день и ночь, но в последнее время связь с коллегами из Вашингтона была полностью прервана. Так, например, администрация США не предупредила о своем решении приостановить поставки определенных видов оружия на Украину», — заявил Фрейдинг. Его слова передает The Atlantic. Для того чтобы связаться с американскими представителями, генералу пришлось обращаться в немецкое посольство в Вашингтоне. По его словам, там есть человек, который пытается найти кого-нибудь в Пентагоне.

В настоящий момент контакты между оборонными ведомствами США и Германии по Украине фактически остановились. В материале The Atlantic указывается, что сбои в координации затронули, в том числе обсуждение сроков поставок вооружений Киеву.

Ранее немецкая газета Bild ранее писала, что Кристиана Фрейдинга в Германии называют «YouTube-генералом» за его регулярные видеобрифинги о ходе конфликта на Украине. В издании отмечали, что он стал одним из публичных координаторов военной поддержки Киева, а его оценки ситуации распространяют многие немецкие СМИ.