В мире

Азия

Популярная страна-курорт хочет стать членом БРИКС

Таиланд хочет вступить в БРИКС
02 декабря 2025 в 08:10
Таиланд стал партнером БРИКС в январе 2025 года

Таиланд стал партнером БРИКС в январе 2025 года

Фото: Алена Полозова © URA.RU

Таиланд запросил поддержки у Индии в вопросе присоединения к БРИКС в качестве полноправного члена. Информацию об этом сообщил МИД азиатской страны по итогам по итогам переговоров главы ведомства Сихасака Пхуангкеткеу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

«Министр иностранных дел [Таиланда] обратился к Индии с просьбой поддержать стремление Таиланда присоединиться к БРИКС во время председательства Индии в БРИКС в 2026 году», — говорится в сообщении на сайте МИД Таиланда. 

С января 2025 года Таиланд получил статус страны-партнера БРИКС. Это дает право королевству сотрудничать с объединением, участвовать в мероприятиях, обмениваться опытом и развивать совместные проекты. Сейчас в БРИКС входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия. 

Таиланд является одним из популярных туристических направлений для россиян. Причем королевство востребовано у туристов круглогодично. 

