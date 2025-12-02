Директор депполитики ХМАО Харитонов стал куратором межнациональных отношений

Управление нацполитики перешло в другой департамент правительства ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Директор департамента внутренней политики ХМАО Кирилл Харитонов стал куратором межнациональных отношений. Управление национальной политики передано в ДВП из депмолодежи, сообщает инсайдер.

«Управление перешло под контроль депполитики. Перераспределение полномочий усиливает роль департамента в работе с крайне чувствительной повесткой региона и означает, что депмолодежи упустил контроль над этой сферой», — отмечает инсайдер.