Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться много лет, если Москва и Киев не договорятся о мире Фото: Официальный сайт президента Украины

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще много лет, если Киев и Москва не придут к соглашению, которое, как он считает «всем не понравится». Об этом Кулеба заявил в интервью украинскому изданию «Новини Live».

«Если не будет достигнуто соглашение, которое всем не понравится, но зафиксирует состояние тактического поражения и стратегической победы, тогда еще будет много лет [конфликт]. Будет как есть и еще хуже», — подчеркнул бывший глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что Украина, по его оценке, сейчас находится в уязвимом положении. Он заявил, что Россия располагает возможностями наносить стране критический ущерб, тогда как Киев не может обезопасить себя.

Продолжение после рекламы

В настоящий момент в мире обсуждают план США по урегулированию конфликта. При этом Россия по-прежнему не получила официальный документ этого плана. В Кремле отмечали, что РФ сохраняет приверженность миру на Украине и ориентируется на договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже между президентами США и России.