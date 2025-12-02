Кулеба заявил о долгом конфликте на Украине
Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться много лет, если Москва и Киев не договорятся о мире
Фото: Официальный сайт президента Украины
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще много лет, если Киев и Москва не придут к соглашению, которое, как он считает «всем не понравится». Об этом Кулеба заявил в интервью украинскому изданию «Новини Live».
«Если не будет достигнуто соглашение, которое всем не понравится, но зафиксирует состояние тактического поражения и стратегической победы, тогда еще будет много лет [конфликт]. Будет как есть и еще хуже», — подчеркнул бывший глава МИД Украины.
Кулеба отметил, что Украина, по его оценке, сейчас находится в уязвимом положении. Он заявил, что Россия располагает возможностями наносить стране критический ущерб, тогда как Киев не может обезопасить себя.
В настоящий момент в мире обсуждают план США по урегулированию конфликта. При этом Россия по-прежнему не получила официальный документ этого плана. В Кремле отмечали, что РФ сохраняет приверженность миру на Украине и ориентируется на договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже между президентами США и России.
Также 2 декабря спецпосланник американского главы Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. В России также обращали внимание, что успехи ВС РФ на фронте должны замотивировать Киев двигаться в сторону завершения конфликта. Накануне российская армия освободила Красноармейск, который являлся важным пунктом для Украины.
