Позвали в Госдуму и призвали Верховный суд пересмотреть приговор: новые повороты по делу Ларисы Долиной

Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме (ГД) по защите прав граждан на рынке вторичного жилья. Оно было инициировано депутатом ГД Дмитрием Свищевым. Ранее певица окончательно вернула себе элитную квартиру в Хамовниках после того, как заявила, что в 2024 году ее обманули мошенники. Однако это событие вызвало шквал негодования в соцсетях. Артистку стали «отменять», в честь нее даже придумали новый термин «эффект Долиной».

По мнению парламентария Елены Драпенко, негативная реакция россиян направлена не на саму певицу, а на решение суда. В связи с чем глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд (ВС) пересмотреть дело Долиной и принять новое решение. На фоне сообщений от риелторов о масштабе проблемы «эффекта Долиной», другой депутат ГД Александр Аксененко предложил способ защиты от подобной схемы. Новые подробности вокруг нашумевшего дела российской певицы — в материале URA.RU.

Долину пригласили в ГД обсудить проблемы сделок с жильем

Народную артистку России Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме, где будут обсуждать защиту прав на рынке вторичного жилья. Мероприятие организовано депутатом Дмитрием Свищевым в ответ на участившиеся случаи мошенничества, при которых покупатели теряют и деньги, и квартиры.

«Ситуация приобрела характер национального бедствия. Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу», — заявил депутат Свищев, объясняя цель предстоящего обсуждения.

В ходе мероприятия планируется проанализировать пробелы в гражданском законодательстве, позволяющие оспаривать легитимные сделки. Участники подготовят предложения по поправкам, включая введение презумпции добросовестности покупателя при нотариальном удостоверении сделки и более широкое использование эскроу-счетов с периодом охлаждения от трех до шести месяцев.

Круглый стол пройдет под названием «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок». Он состоится 17 декабря.

В ГД объяснили причины недовольства по делу Долиной

В Госдуме пояснили, что недовольство россиян по делу Ларисы Долиной связано не с самой певицей, а с решением суда. Такое заявление сделала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Это, конечно, не против Ларисы Долиной как актрисы или как человека. Это против решения суда, который граждане считают несправедливым. Есть решение по закону, а есть по справедливости. Суд решил по закону. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — рассказала Драпеко.

ВС призвали пересмотреть решение по ситуации с артисткой

В Госдуме призвали Верховный суд России принять новое постановление пленума по делу певицы, который ранее отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье. По словам ее адвоката, женщина намерена подать жалобу в ВС. В связи с этим Глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов считает, что новое руководство суда должно внимательно рассмотреть дело и дать подробный анализ отказа в двусторонней реституции.

«Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном суде России. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — сказал Гаврилов в разговоре с РИА Новости.

По мнению парламентариев, такой шаг поможет предотвратить распространение опасной практики возврата квартир продавцам. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«То, что говорят нанятые пиарщики, которые защищают сейчас Ларису Долину, что у нас не прецедентное право. <…> Но [другие будут] ссылаться на это решение и вынуждать другие суды поступать точно так же, на основании того решения, по тому же лекалу», — сообщил Соловьев.

Соловьев напомнил, что по закону договорные отношения предполагают обмен денег на имущество, и возврат сделки нарушает правовые основы. Он также подчеркнул, что если в уголовном деле нет установленных лиц и вступившего в силу решения, то выводы гражданского суда не могут считаться законными. По словам юриста, принятие принципиального решения по делу Долиной на уровне Верховного суда поможет стабилизировать судебную практику.

Назван способ борьбы с «эффектом Долиной»

В Госдуме предложили возвращать право собственности на недвижимость только после полного возврата денег покупателю, чтобы защитить россиян от схем, подобных делу Ларисы Долиной. Это решение должно предотвратить ситуации, когда добросовестные покупатели теряют и жилье, и средства после признания сделок недействительными. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Прошел круглый стол с участием не только депутатов, но и представителей различных ведомств, а также нотариального и риелторского сообществ. <…> Одно из стоящих и жизнеспособных предложений, на мой взгляд — возвращать право собственности на недвижимость только после полного возврата денег покупателю. Сейчас огромное количество схем „завязано“ именно на многократной перепродаже якобы мошенникам или из-за непонимания собственных действий продавцом», — сообщил Аксененко.

Риелтор рассказал о последствиях «эффекта Долиной» на рынке жилья

В России наблюдается явление, связанное с «эффектом Долиной», из-за которого некоторые покупатели стали опасаться приобретать квартиры у пожилых владельцев. Об этом рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Он отметил, что хотя явление не массовое, оно влияет на поведение покупателей и рынок недвижимости в целом.

«В определенном смысле есть подобное. Я бы не сказал, что прямо повально, потому что многие все-таки понимают, что преувеличены масштабы этого всего. Но иногда, когда спрашивают про возраст собственника, есть отказы. Коллеги жалуются, что с пожилыми продавцами становится потяжелее продавать объект. Но я бы не сказал, что реакция адекватна тому небольшому количеству дел, которые реально были», — сказал Барсуков в беседе с «Лентой.ру».

За Долину вновь вступился Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о своей поддержке певицы Ларисы Долиной в ситуации с квартирным скандалом и мошенничеством. Он выразил сожаление из-за того, что даже коллеги используют этот конфликт для хайпа и оскорбляют артистку.

«Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Я не говорю, что Долину нужно защищать, но оскорбления, которые она получает, это перебор», — сказал Пригожин в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что спор — это гражданско-правовые отношения, которые должны решаться в установленном порядке, а переход на личности недопустим.

Пригожин также отметил, что молчание Ларисы Долиной подогревает негатив в обществе. Он посоветовал певице публично и с юристом разъяснить свою позицию, чтобы снизить градус обсуждений и уменьшить количество претензий. Продюсер уверен, что четкое объяснение обстоятельств сделки и судебного процесса поможет снять часть напряжения. Ранее Пригожин уже заявлял, что Долина стала жертвой «культуры отмены». При этом продюсер сравнил ее со Христом.

Соседов призвал Долину компенсировать покупательнице потерю квартиры

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил Ларисе Долиной вернуть деньги Полине Лурье, которая купила ее квартиру. Он считает, что это единственный способ выйти из скандала с мошенничеством с честью. Об этом Соседов рассказал URA.RU.

«Долина должна проявить мужество и отдать деньги Полине Лурье. Другого выхода здесь быть не может. А если бы сама Лариса купила квартиру за 112 миллионов и в итоге осталась и без денег, и без жилья? Как бы она себя повела в сложившейся ситуации?» — задался вопросом музыкальный критик.