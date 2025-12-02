Отмены и задержки рейсов: что происходит в аэропортах после атак БПЛА 2 декабря 2025

После атак БПЛА в восьми аэропортах ограничивали работу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ночь на 2 декабря украинские беспилотники атаковали девять регионов России. В итоге Росавиация ограничила полеты в аэропортах восьми городов. На данный момент работа воздушных гаваней восстановлена. Только в Сочи и Краснодаре фиксируют задержки рейсов. Подробнее о ситуации в самых крупных российских аэропортах — в материале URA.RU.

Над регионами России сбили 45 беспилотников в ночь на 2 декабря

Ночью 2 декабря ПВО уничтожили 45 беспилотников над 9 российскими регионами. 14 БПЛА уничтожены над Брянской областью, 8 — над Краснодарским краем, 6 — над Крымом, 5 — над Волгоградской областью, 4 — над Чеченской республикой, 2 — над Ростовской областью, по одному — над Орловской, Липецкой и Тверской областями. Также сбиты 3 БПЛА над Черным морем. В Орловской области в результате атаки дрона произошло возгорание на топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).

В это же время была ограничена работа восьми аэропортов: в Сочи, во Владикавказе, в Грозном, в Тамбове, в Магасе, в Нальчике, в Махачкале и в Краснодаре. По данным Росавиации, на данный момент все ограничения сняты.

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 2 декабря 2025

По данным онлайн-табло, во Внуково задержан рейс в Дубай: самолет вылетит в 08:25 вместо 06:55. Также с опозданием в аэропорт прибудут самолеты из Еревана (прилет в 07:52 вместо 06:25), из Челябинска (прилет в 07: 36 вместо 07:15), из Красноярска (прилет в 08:49 вместо 08: 15), из Еревана (прилет в 08:50 вместо 08:25), из Грозного (прилет в 09:07 вместо 08:50). Позже ожидается прибытие рейсов из Махачкалы (прилет в 10:22 вместо 09:00) и из Хабаровска (прилет в 16:21 вместо 15:45).

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 2 декабря 2025

В аэропорту Домодедово сообщается о задержках рейсов на вылет. Почти на два часа позже отправится самолет в Абу-Даби (вылет в 09:30 вместо 07:25). Самолет из Абу-Даби совершит посадку в Домодедово в 08:30 вместо 06:35.

Также с опозданием придут рейсы из Омска (прилет в 08:17 вместо 07:15), из Хургады (прилет в 08:18 вместо 07:50), из Куляба (прилет в 08:44 вместо 08:15), из Абакана (прилет в 08:48 вместо 08:30), из Бишкека (прилет в 11:00 вместо 10:25), из Благовещенска (прилет в 13:30 вместо 12:15).

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 2 декабря 2025

По данным онлайн-табло, в Шереметьево задержан вылет в Оренбург: самолет отправится в 06:45 вместо 00:45. На два часа позже вылетит самолет в Краснодар (вылет в 07:55 вместо 05:55).

Также позже из аэропорта отправятся рейсы в Краснодар (вылет в 08:00 вместо 06:30), в Магас (вылет в 07:40 вместо 07:00), в Оренбург (вылет в 16:45 вместо 00:45). Отменен рейс в Калининград, назначенный на 08:00.

Также сообщается о задержках рейсов на прибытие. Позже прилетят рейсы из Оренбурга (прибытие в 12:22 вместо 06:30), из Новосибирска (прибытие в 09:01 вместо 08:25), из Красноярска (прибытие в 09:55 вместо 09:20), из Барнаула (прибытие в 10:23 вместо 10:05), из Хабаровска (прибытие в 17:34 вместо 11:35), из Петропавловска-Камчатского (прибытие в 13:18 вместо 13:00).

С опозданием прилетит в Шереметьево самолет из Краснодара: рейс ожидается в 16:47 вместо 14:30. Почти на семь часов задерживается прибытие рейса из Хургады: самолет прилетит в 22:05 вместо 16:15). Отменен рейс из Калининграда, назначенный на 14:10.

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 2 декабря 2025

В Пулково задержаны несколько рейсов на вылет. Самолет в Орск отправится в 09:30 вместо 00:45. Почти на два часа задерживается вылет самолета в Шарм-эль-Шейх: рейс отправится в 07:50 вместо 06:00. Также с опозданием вылетит самолет в Иркутск (отправление в 13:15 вместо 12:15).

Также сообщается о задержках рейсов на прибытие. Самолет из Новокузнецка прилетит в 07:50 вместо 07:30. Прибытие рейса из Надыма задерживается на час: самолет прилетит в 11:30 вместо 10:35. Также с опозданием прибудет рейс из Иркутска (прилет в 12:24 вместо 11:25).

Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 2 декабря 2025

В Кольцово сообщается о задержке рейса на вылет: самолет отправится в Москву в 19:40 вместо 17:55. Также, по данным онлайн-табло, с опозданием прилетят самолеты из Томска (прилет в 22:35 вместо 14:45), из Краснодара (прилет в 18:35 вместо 16:35), из Нячанга (прилет в 18:10 вместо 17:50).

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 2 декабря 2025

В аэропорту Краснодара сообщается о задержках рейсов на вылет и прибытие. На два часа позже отправится самолет в Наманган (вылет в 12:30 вместо 10:30). Также на два часа задерживается вылет в Екатеринбург: самолет отправится в 12:45 вместо 10:45. С опозданием на час вылетит рейс в Стамбул (в 13:00 вместо 12:00).

Позже в аэропорт прибудут рейсы из Намангана (прилет в 11:25 вместо 09:00), из Красноярска (прилет в 12:15 вместо 09:15), из Екатеринбурга (прилет в 11:45 вместо 09:45), из Москвы (прилет в 11:44 вместо 09:55), из Антальи (прилет в 10:55 вместо 10:30).

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 2 декабря 2025

По данным онлайн-табло, в аэропорту Сочи задерживают ряд рейсов на вылет и прибытие. С опозданием отправятся самолеты в Орск (вылет в 17:05 вместо 08:55), в Москву (вылет в 11:35 вместо 10:35), в Казань (вылет в 19:55 вместо 15:40).