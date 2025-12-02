Риелтор раскрыл масштаб «эффекта Долиной»

Россияне начали отказываться от квартирных сделок с пожилыми собственниками квартир на фоне скандала с Долиной Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Некоторые покупатели жилья в России стали отказываться от сделок с пожилыми собственниками из-за опасений последующих судебных споров. Об этом журналистам рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его словам, «эффект Долиной» начал влиять на рынок недвижимости, но пока это скорее частные случаи, чем глобальная тенденция.

«В определенном смысле есть подобное (влияние „эффекта Долиной“ — прим. URA.RU). Но иногда, когда спрашивают про возраст собственника, есть отказы. Коллеги жалуются, что с пожилыми продавцами становится потяжелее продавать объект», — обратил внимание Барсуков в разговоре с «Лентой.ру». Тем не менее он уточнил, что это пока единичные случаи. Барсуков также посоветовал потенциальным покупателям привлекать к сделке риелторов, которые состоят в профобъединениях и работают в связке с юристами.