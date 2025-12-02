В Кургане семья избитого в лагере ребенка должна выплатить деньги обидчикам

Родители одного из обидчиков взыскали с пострадавшей семьи расходы на адвоката Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане семья Нигматулаевых должна выплатить родителям одного из мальчиков, который участвовал в избиении их ребенка в летнем лагере, компенсацию расходов на адвоката в размере 50 тысяч рублей. Такое решение принял Курганский областной суд, снизив сумму компенсации, установленную Кетовским судом. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшего мальчика Виктория.

«По иску матери одно из детей, который участвовал в избиении нашего сыны в школьном лагере, Кетовский районный суд взыскал нас 168,8 тысяч рублей. Это возмещение расходов на адвоката. Мы подали апелляцию, областной суд снизил сумму компенсации до 50 тысяч рублей. Но истец еще может обжаловать это решение. Так как детей-обидчиков вывели из уголовного дела, за ними вина не установлена, поэтому у родителей этих детей появилось право на возмещение адвокатских услуг», — рассказала Виктория.

Собеседница отметила, что семья обращалась в Верховный суд, чтобы наказать детей, которые побили их сына в пришкольном лагере. Но суд ставил жалобу без удовлетворения. «Мы считаем, что по справедливости, истец должна была взыскивать расходы на адвоката со школы, которую суд признал виновной в ситуации. Сейчас, получается, что мы как пострадавшая сторона должны заплатить обидчикам, при это наш сын потерял здоровье, стал инвалидом», — говорит Виктория.

Продолжение после рекламы