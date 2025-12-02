Дочь Градского выиграла суд за элитную квартиру
Мария Градская, выигравшая судебный иск, является дочерью покойного музыканта Александра Градского
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Дочь покойного музыканта Александра Градского Мария выиграла иск к ГБУ «Жилищник района Тверской» о возмещении имущественного вреда после залива ее квартиры в Москве. Об этом свидетельствуют данные столичного суда, имеющиеся в распоряжении журналистов. Размер присужденной компенсации в материалах не раскрывается, однако ранее СМИ оценивали ущерб более чем в 5 миллионов рублей.
«Исковое заявление Градской М. А. к ГБУ „Жилищник района Тверской“ удовлетворено», — следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. В картотеке указано, что рассмотрение завершилось вынесением решения в пользу девушки.
Согласно официальным судебным документам, в ходе разбирательства представители «Жилищника» просили назначить судебную экспертизу. Специалисты должны были установить причины залива жилого помещения, а также стоимость восстановительного ремонта квартиры и поврежденного имущества. Суд удовлетворил ходатайство. Иск Марии Градской поступил в суд в декабре прошлого года.
Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73‑м году жизни. Он был одним из основателей отечественной авторской песни и рок-оперы, написал музыку к десяткам спектаклей и фильмов. После его смерти наследственное имущество артиста, в том числе недвижимость в Москве, стало предметом внимания как родственников, так и управляющих организаций. Ранее Мосгорсуд признал законным право вдовы на долю в наследстве артиста Градского, передает РАПСИ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.