Дочь Градского выиграла суд за элитную квартиру

Мария Градская, выигравшая судебный иск, является дочерью покойного музыканта Александра Градского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь покойного музыканта Александра Градского Мария выиграла иск к ГБУ «Жилищник района Тверской» о возмещении имущественного вреда после залива ее квартиры в Москве. Об этом свидетельствуют данные столичного суда, имеющиеся в распоряжении журналистов. Размер присужденной компенсации в материалах не раскрывается, однако ранее СМИ оценивали ущерб более чем в 5 миллионов рублей.

«Исковое заявление Градской М. А. к ГБУ „Жилищник района Тверской“ удовлетворено», — следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. В картотеке указано, что рассмотрение завершилось вынесением решения в пользу девушки.

Согласно официальным судебным документам, в ходе разбирательства представители «Жилищника» просили назначить судебную экспертизу. Специалисты должны были установить причины залива жилого помещения, а также стоимость восстановительного ремонта квартиры и поврежденного имущества. Суд удовлетворил ходатайство. Иск Марии Градской поступил в суд в декабре прошлого года.

