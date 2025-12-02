Трамп пообещал «адскую расплату» одной из стран
Дональд Трамп заявил, что Гондурас ждут последствия за приостановку подсчета голосов на выборах
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп пригрозил Гондурасу «адской расплатой» из-за приостановки подсчета голосов после всеобщих выборов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Похоже, что Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата!», — написал Трамп. Он подчеркнул, что, по его мнению, демократические процедуры должны быть соблюдены, а подсчет голосов — доведен до конца без внешнего или внутреннего давления на избирательные органы.
По данным властей Гондураса, 30 ноября в стране прошли всеобщие выборы, на которых около 6,5 миллиона граждан выбирали президента, состав национального парламента и руководителей регионов. Подсчет голосов, как следует из заявления Трампа, был прерван центральной избирательной комиссией, и окончательные итоги еще не опубликованы. Жители республики выбирали президента, членов однопалатного парламента, мэров и членов муниципальных собраний. В Гондурасе на президентских выборах 30 ноября Рикси Монкада от партии LIBRE лидирует с 38,06% голосов, передает телеканал «Царьград».
Президент США связал свое обращение с опасениями, что затягивание объявления результатов может подорвать доверие к избирательной системе Гондураса и сказаться на двусторонних отношениях, в том числе в сфере миграционной политики и сотрудничества в области безопасности.
