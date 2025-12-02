ТЭК загорелась в Орловской области, восемь аэропортов приостановили работу: карта атак БПЛА 2 декабря
Больше всего БПЛА уничтожено над территорией Брянской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За прошедшую ночь, 2 декабря, средства ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов сбито в небе над Брянской областью. В Орловской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Кроме того, из-за атаки беспилотников работа восьми аэропортов была ограничена. Подробнее об атаках украинских дронов по территориям РФ на 2 декабря — в материале URA.RU.
Условные обозначения
Фото: инфографика URA.RU
Сколько дронов ВСУ сбито ночью 2 декабря
Прошедшей ночью силы ПВО сбили 45 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Об этом следует из официальной сводки Минобороны России. Беспилотники самолетного типа были уничтожены над следующими российскими регионами:
- 14 – над территорией Брянской области,
- 8 – над территорией Краснодарского края,
- 6 – над территорией Республики Крым,
- 5 – над территорией Волгоградской области,
- 4 – над территорией Чеченской Республики,
- 2 – над территорией Ростовской области,
- 1 – над территорией Орловской области,
- 1 – над территорией Липецкой области,
- 1 – над территорией Тверской области,
- 3 – над акваторией Черного моря.
Орловская область: пожар на объектах ТЭК
В результате атаки на объекты ТЭК никто не пострадал, сообщил Клычков
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На объектах ТЭК в Ливенском районе случилось возгорание. Пожар возник в результате атаки беспилотного летательного аппарата на данный регион. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Ночью Орловская область вновь подверглась атаке БПЛА, в результате которой произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе», — написал Клычков. Сообщение опубликовано в его личном telegram-канале.
Он также отметил, что пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание сейчас тушат сотрудники МЧС.
Брянская область: без последствий
Несмотря на то, что над территорией региона было сбито больше всего БПЛА, пострадавших и разрушений для инфраструктуры нет. Об этом проинформировал глава Брянской области Александр Богомаз.
Ростовская область: люди не пострадали
Прошедшей ночью в регионе дроны были сбиты в Белокалитвинском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал. Остальные последствия уточняются, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Где объявлялась опасность БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлялась в Тульской и Воронежской областях, Республике Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарской Республике и Ставропольском крае. В Липецкой области действовал режим воздушной опасности. На момент публикации материала на территории Ленинградской и Пензенской областей, а также Татарстана ограничения продолжают действовать. Об этом сообщили официальные власти в соцсетях.
Какие аэропорты не работали
Временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Сочи, Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Тамбова (Донское), Магаса, Нальчика, Махачкалы (Уйташ) и Краснодара (Пашковский). Это сделано в целях безопасности пассажиров. К раннему утру все ограничения были сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.