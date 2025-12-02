Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ТЭК загорелась в Орловской области, восемь аэропортов приостановили работу: карта атак БПЛА 2 декабря

В Орловской области после атаки БПЛА произошло возгорание на объектах ТЭК
02 декабря 2025 в 10:07
Больше всего БПЛА уничтожено над территорией Брянской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За прошедшую ночь, 2 декабря, средства ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов сбито в небе над Брянской областью. В Орловской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Кроме того, из-за атаки беспилотников работа восьми аэропортов была ограничена. Подробнее об атаках украинских дронов по территориям РФ на 2 декабря — в материале URA.RU.

Условные обозначения

Фото: инфографика URA.RU

Сколько дронов ВСУ сбито ночью 2 декабря

Прошедшей ночью силы ПВО сбили 45 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Об этом следует из официальной сводки Минобороны России. Беспилотники самолетного типа были уничтожены над следующими российскими регионами:

  • 14 – над территорией Брянской области,
  • 8 – над территорией Краснодарского края,
  • 6 – над территорией Республики Крым,
  • 5 – над территорией Волгоградской области,
  • 4 – над территорией Чеченской Республики,
  • 2 – над территорией Ростовской области,
  • 1 – над территорией Орловской области,
  • 1 – над территорией Липецкой области,
  • 1 – над территорией Тверской области,
  • 3 – над акваторией Черного моря.

Орловская область: пожар на объектах ТЭК

В результате атаки на объекты ТЭК никто не пострадал, сообщил Клычков

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На объектах ТЭК в Ливенском районе случилось возгорание. Пожар возник в результате атаки беспилотного летательного аппарата на данный регион. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Ночью Орловская область вновь подверглась атаке БПЛА, в результате которой произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе», — написал Клычков. Сообщение опубликовано в его личном telegram-канале.

Он также отметил, что пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание сейчас тушат сотрудники МЧС.

Брянская область: без последствий

Несмотря на то, что над территорией региона было сбито больше всего БПЛА, пострадавших и разрушений для инфраструктуры нет. Об этом проинформировал глава Брянской области Александр Богомаз.

Ростовская область: люди не пострадали

Прошедшей ночью в регионе дроны были сбиты в Белокалитвинском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал. Остальные последствия уточняются, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Где объявлялась опасность БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлялась в Тульской и Воронежской областях, Республике Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарской Республике и Ставропольском крае. В Липецкой области действовал режим воздушной опасности. На момент публикации материала на территории Ленинградской и Пензенской областей, а также Татарстана ограничения продолжают действовать. Об этом сообщили официальные власти в соцсетях.

Какие аэропорты не работали

Временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Сочи, Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Тамбова (Донское), Магаса, Нальчика, Махачкалы (Уйташ) и Краснодара (Пашковский). Это сделано в целях безопасности пассажиров. К раннему утру все ограничения были сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

