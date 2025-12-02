Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

ПВО сбила почти полсотни дронов над Россией, часть атак пришлась на Чечню

02 декабря 2025 в 09:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Российская ПВО сбила 45 дронов противника за ночь

Российская ПВО сбила 45 дронов противника за ночь

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 45 беспилотников, причем часть беспилотников была поражена над территорией Чеченской республики. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«В течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских дронов самолетного типа», — уточняет военное министерство в своем telegram-канале. Четыре дроны были поражены на Чечней. 

Наибольшее количество дронов сбили над Брянской областью — 12 штук. Восемь БПЛА поразили над Краснодарским краем, шесть — над Крымом. Над Волгоградской областью — 5, над Ростовской областью — 2, по одному — над Орловской, Липецкой и Тверской областями, еще три — над акваторией Черного моря. 

Продолжение после рекламы

Накануне российская ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника. Дроны были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Азовского моря. Тогда над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем было уничтожено по четыре БПЛА. 

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал