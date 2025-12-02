ПВО сбила почти полсотни дронов над Россией, часть атак пришлась на Чечню
Российская ПВО сбила 45 дронов противника за ночь
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 45 беспилотников, причем часть беспилотников была поражена над территорией Чеченской республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских дронов самолетного типа», — уточняет военное министерство в своем telegram-канале. Четыре дроны были поражены на Чечней.
Наибольшее количество дронов сбили над Брянской областью — 12 штук. Восемь БПЛА поразили над Краснодарским краем, шесть — над Крымом. Над Волгоградской областью — 5, над Ростовской областью — 2, по одному — над Орловской, Липецкой и Тверской областями, еще три — над акваторией Черного моря.
Накануне российская ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника. Дроны были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Азовского моря. Тогда над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем было уничтожено по четыре БПЛА.
