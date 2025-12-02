Российские войска остановили ночную атаку ВСУ на Чечню

Дежурные силы ПВО обнаружили и подавили 45 украинских беспилотников. Вражеская атака была совершена в ночь на 2 декабря. Об этом сообщили в Минобороны. Основной удар на себя приняли приграничные регионы. Одним из них оказалась Чечня. Над кавказским регионом было уничтожено четыре вражеских дрона.