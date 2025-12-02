В Раде предупредили о вероятной блокировке госорганов на Украине

В Раде Украины заявили о потенциальном шатдауне - приостановке работы правительства Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины

Украине грозит остановка работы государственных институтов по американскому сценарию (шатдаун) из-за провала с принятием бюджета на 2026 год. Об этом заявил депутат Верховной Рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

«Мне кажется, что весь вопрос будет стоять вокруг переформатирования коалиции. Это катастрофа управления страной. Мы уже начинаем походить на американцев — у нас сейчас шатдаун», — пожаловался Кучеренко в эфире телеканала «Новини.LIVE». По его словам, кризис вызван управленческим хаосом в Киеве и конфликтами внутри правящей коалиции.

Кучеренко пояснил, что Рада так и не вышла на согласованный вариант госбюджета, а кабинет министров ведет затяжные переговоры с различными политическими группами. Он указал, что в условиях военных действий и острой экономической ситуации власти не могут договориться о параметрах доходов и расходов, а также о распределении средств между силовым блоком, социальными статьями и восстановительными программами.

Парламентарий отметил, что отсутствие утвержденного бюджета делает невозможным долгосрочное планирование и ставит под угрозу выполнение государством своих обязательств перед гражданами и международными партнерами. По его словам, согласование бюджета на Украине превратилось в торг между фракциями.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что у фракции «Слуга народа» не хватает голосов для принятия бюджета на 2026 год. Проблемы с бюджетом усугубились после коррупционного скандала, который вспыхнул на Украине в ноябре. В связи с этим в отставку ушел глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По мнению мировых аналитиков, для Зеленского это создает большие неудобства и превращается в «борьбу за выживание».