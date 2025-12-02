Ямал вошел в топ регионов с самым низким уровнем безработицы
ЯНАО на втором месте среди регионов России по уровню безработицы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ямало-Ненецкий автономный округ был признан регионом с одним из самых низких уровней безработицы. Данный показатель на Ямале составляет 0.9%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«По итогам года округ демонстрирует стабильно высокие показатели на рынке труда. Уровень безработицы в регионе составил 0,9%, что является вторым результатом среди всех субъектов России», — отмечено в сообщении.
На данный момент в окружном банке вакансий для местных жителей доступны более 12 тысяч рабочих мест. Большая их часть сконцентрирована в сферах строительства, транспорта и логистики, а также энергетики и образования.
В округе реализуется крупномасштабная программа временного трудоустройства подростков. В текущем году рабочие места получили 6856 несовершеннолетних, что составляет 23% от общего числа молодежи в возрасте 14–17 лет. Этот показатель относится к числу самых высоких по стране.
В планах работы правительства на грядущих год — развитие нового Рекрутингового центра «Работа на Ямале», который открылся в этом году. Специалисты уделят особое внимание трудоустройству ветеранов спецоперации и социально уязвимых категорий граждан.
Ранее платформа hh.ru включила ЯНАО в десятку наиболее перспективных для трудоустройства регионов России — 4,6 резюме на вакансию. Тогда же сообщалось, что медианная зарплата в округе составляет 128,7 тысячи рублей, а легче всего трудоустроиться в розничной торговле, ресторанно-гостиничном бизнесе, продажах и обслуживании клиентов.
