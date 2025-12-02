Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Выбран главный бренд Свердловской области

«Достоянием Среднего Урала» стала Свердловская железная дорога
02 декабря 2025 в 09:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Голосование проходило с 1 августа по 1 декабря

Голосование проходило с 1 августа по 1 декабря

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская железная дорога стала победителем конкурса «Достояние Среднего Урала», набрав 5962 голоса по итогам онлайн‑голосования, которое проходило с 1 августа по 1 декабря на портале Госуслуг. Об сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

«В 2025 году конкурс „Достояние Среднего Урала“ был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Не удивительно, что Свердловская железная дорога стала лидером голосования. Уральские железнодорожники всегда были примером трудовой доблести. В годы войны на их плечи легла эвакуация миллионов соотечественников, промышленных предприятий и культурных ценностей», — заявил губернатор Денис Паслер. В прошлом году лидером голосования стал мотоцикл «Урал»

В пятерку лидеров также вошли Уральский федеральный университет, за который отдали голоса 5384 участника, и природный объект Синяя гора, набравший 4650 голосов. Четвертое место занял спортивный комплекс «Динамо» с результатом 4615 голосов, замкнул пятерку памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, за который проголосовали 4315 человек.

Продолжение после рекламы

Конкурс проводился Общественной палатой региона и был посвящен сохранению исторической памяти и уральских традиций. Звание «Достояние Среднего Урала» присваивается объектам, организациям, достижениям и событиям, которые способствуют сохранению исторического наследия, развитию патриотических проектов и популяризации Урала. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса пройдет 17 января, в день рождения Свердловской области.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал