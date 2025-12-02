Выбран главный бренд Свердловской области
Голосование проходило с 1 августа по 1 декабря
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Свердловская железная дорога стала победителем конкурса «Достояние Среднего Урала», набрав 5962 голоса по итогам онлайн‑голосования, которое проходило с 1 августа по 1 декабря на портале Госуслуг. Об сообщил департамент информационной политики Свердловской области.
«В 2025 году конкурс „Достояние Среднего Урала“ был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Не удивительно, что Свердловская железная дорога стала лидером голосования. Уральские железнодорожники всегда были примером трудовой доблести. В годы войны на их плечи легла эвакуация миллионов соотечественников, промышленных предприятий и культурных ценностей», — заявил губернатор Денис Паслер. В прошлом году лидером голосования стал мотоцикл «Урал».
В пятерку лидеров также вошли Уральский федеральный университет, за который отдали голоса 5384 участника, и природный объект Синяя гора, набравший 4650 голосов. Четвертое место занял спортивный комплекс «Динамо» с результатом 4615 голосов, замкнул пятерку памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, за который проголосовали 4315 человек.
Конкурс проводился Общественной палатой региона и был посвящен сохранению исторической памяти и уральских традиций. Звание «Достояние Среднего Урала» присваивается объектам, организациям, достижениям и событиям, которые способствуют сохранению исторического наследия, развитию патриотических проектов и популяризации Урала. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса пройдет 17 января, в день рождения Свердловской области.
