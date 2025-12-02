Выбран главный бренд Свердловской области

Голосование проходило с 1 августа по 1 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская железная дорога стала победителем конкурса «Достояние Среднего Урала», набрав 5962 голоса по итогам онлайн‑голосования, которое проходило с 1 августа по 1 декабря на портале Госуслуг. Об сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

«В 2025 году конкурс „Достояние Среднего Урала“ был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Не удивительно, что Свердловская железная дорога стала лидером голосования. Уральские железнодорожники всегда были примером трудовой доблести. В годы войны на их плечи легла эвакуация миллионов соотечественников, промышленных предприятий и культурных ценностей», — заявил губернатор Денис Паслер. В прошлом году лидером голосования стал мотоцикл «Урал».

В пятерку лидеров также вошли Уральский федеральный университет, за который отдали голоса 5384 участника, и природный объект Синяя гора, набравший 4650 голосов. Четвертое место занял спортивный комплекс «Динамо» с результатом 4615 голосов, замкнул пятерку памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, за который проголосовали 4315 человек.

Продолжение после рекламы