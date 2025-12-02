ВСУ атаковали энергообъект в Орловской области, начался пожар
02 декабря 2025 в 09:40
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Украина атаковала Ростовскую область беспилотниками в ночь на второе декабря. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков. Как уточнил глава области, на топливно-энергетическом комплексе начался пожар из-за попадания в него вражеского дрона. На месте работают МЧС.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал