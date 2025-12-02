Логотип РИА URA.RU
В Тюмени за выходные госпитализировали 590 человек

02 декабря 2025 в 09:54
В экстренной форме поступило 675 вызовов

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени врачи и фельдшеры скорой за выходные, с 29 по 30 ноября, помогли 1 213 жителям. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. 590 пациентов были госпитализированы.

"Врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 213 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 675 вызовов. В стационары доставлено 590 пациентов", — рассказали в департаменте.

В поликлиники передали 1 794 вызова, пациенты жаловались на боль в пояснице, высокое давление или температуру. Консультации получили 113 тюменцев.

