Европейцы мешают США и России договориться о мире на Украине, пишет WSJ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия и США могли бы давно договориться о мирном урегулировании конфликта на Украине, если бы не вмешательство европейских стран. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из Франции.

«Если бы не европейцы, то президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп уже давно достигли бы соглашения по разрешению украинского кризиса», — приводят слова чиновника американские журналисты. Тот также указал, что Европа «находится в одиночестве» и должна рассчитывать прежде всего на собственные силы в контексте украинской поддержки.

В ноябре США анонсировали мирный план по завершению украинского конфликта. Изначально он состоял из 28 пунктов, однако на встрече в Женеве, где также участвовали западные лидеры, он сократился до 19-ти. Россия, комментируя план, подчеркивала, что официально Москве его так и не представили. При этом Россия продолжает придерживаться договоренностей, которые были озвучены еще в августе во время встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

