Строители приступили к монтажу промышленных кран-балок Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Прямо сейчас в Верхней Пышме кипит работа на одной из самых масштабных и значимых строек Урала. На площадке будущего комплекса по производству высокоскоростных поездов начался ключевой этап — в самом большом корпусе приступили к монтажу промышленных кран-балок. Этот шаг приближает запуск современного производства, которое станет частью проекта создания высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

В цехе для сборки кузовов, длина которого составляет 420 метров, будут установлены 11 мостовых опорных кранов грузоподъемностью до 16 тонн. Высота их подъема — 13 метров, общая площадь цеха превышает 32 тысячи квадратных метров. Параллельно с монтажом кранового оборудования здесь ведется устройство инженерных систем, включая вентиляцию и ливневую канализацию, проводится огнезащитная и антикоррозийная обработка металлоконструкций. В соседнем корпусе для проведения пусконаладки электропоездов готовятся к установке технологических линий.

«В испытательном центре завершаются монтаж металлоконструкций и установка профлиста покрытия кровли. В административном здании возводятся стены и перегородки, монтируются инженерные системы. За всеми процессами на площадке тщательно следят специалисты стройконтроля, что гарантирует высокое качество выполнения работ и неукоснительное соблюдение технологии», — отмечает генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. Этот комплексный подход обеспечивает согласованность всех работ на объектах, в число которых также входят конструкторский и испытательный центры.

