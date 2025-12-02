Логотип РИА URA.RU
В Верхней Пышме строится завод по производству высокоскоростных поездов. Фото

02 декабря 2025 в 09:51
Строители приступили к монтажу промышленных кран-балок

Строители приступили к монтажу промышленных кран-балок

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Прямо сейчас в Верхней Пышме кипит работа на одной из самых масштабных и значимых строек Урала. На площадке будущего комплекса по производству высокоскоростных поездов начался ключевой этап — в самом большом корпусе приступили к монтажу промышленных кран-балок. Этот шаг приближает запуск современного производства, которое станет частью проекта создания высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

В цехе для сборки кузовов, длина которого составляет 420 метров, будут установлены 11 мостовых опорных кранов грузоподъемностью до 16 тонн. Высота их подъема 13 метров, общая площадь цеха превышает 32 тысячи квадратных метров. Параллельно с монтажом кранового оборудования здесь ведется устройство инженерных систем, включая вентиляцию и ливневую канализацию, проводится огнезащитная и антикоррозийная обработка металлоконструкций. В соседнем корпусе для проведения пусконаладки электропоездов готовятся к установке технологических линий.

«В испытательном центре завершаются монтаж металлоконструкций и установка профлиста покрытия кровли. В административном здании возводятся стены и перегородки, монтируются инженерные системы. За всеми процессами на площадке тщательно следят специалисты стройконтроля, что гарантирует высокое качество выполнения работ и неукоснительное соблюдение технологии», — отмечает генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. Этот комплексный подход обеспечивает согласованность всех работ на объектах, в число которых также входят конструкторский и испытательный центры.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»





Строительство ведется четко по графику: уже весной 2026 года планируется ввод в эксплуатацию испытательного центра тягового привода. Полностью весь комплекс из пяти объектов общей площадью 67 тысяч квадратных метров будет готов к декабрю 2026 года. Этот проект, стартовавший по инициативе Президента России Владимира Путина, имеет стратегическое значение не только для транспортного будущего страны, но и для развития Свердловской области. Он создает новые рабочие места, стимулирует развитие смежных отраслей и укрепляет промышленный потенциал Урала.

