В Челябинской области началась прямая линия губернатора Алексей Текслера, в ходе которой глава региона ответит на вопросы жителей. Задать их можно было как заранее, так в прямом эфире и — впервые — в национальном мессенджере MAX. К началу прямой линии поступило 5 697 обращений. Приоритет губернатор отдаст вопросам от людей, а не от СМИ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию главных событий прямой линии-2025 губернатора Текслера.

13:13 В Челябинской области готовятся к открытию ряд новых больниц в Миньяре, Карталах, селе Миасском Красноармейского районе, в Нязепетровском районе. Текслер поручил ускорить дооборудование медучреждений. «Чтобы в январе все объекты были открыты», — отметил губернатор. Главам было поручено работать с кадровым вопросом. «Посещайте вузы и разговаривайте с выпускниками», — добавил Текслер.





13:03 Альфида Мутюгуловна попросила Алексея Текслера обратить внимание на детский лагерь имени Г.И. Баймурзина в Кунашаке. В лагере отдыхают дети участников СВО. Но пятый корпус для детей 5-6 лет нуждается в капитальном ремонте. Дорога от Кунашака до лагеря в плохом состоянии. Также нужно решить вопрос с газификацией лагеря.

1/2 Алексей Текслер спустился в зал, чтобы обнять мать двух погибших участников СВО Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области









13:01 К Текслеру обратилась жительница села Кунашак Альфида Мутюгуловна Амирова. Она мама двух сыновей Расула и Тимура. Оба участники СВО и оба посмертно награждены Орденом Мужества. Текслер спустился в зал, подошел к женщине, обнял ее и поблагодарил за воспитание таких замечательный детей. «Низкий Вам поклон», — сказал губернатор.

12:50 Год назад на прямую линию к губернатору обращался школьник из Кыштыма Глеб Шудриков. Парень начал заниматься разведением кур для продажи, но пожар уничтожил помещение для содержания птиц. Текслер поручил минсельхозу помочь парню. Сегодня Глеб показал, как строится новое помещение: где расположатся несушки, где инкубаторий. «Считаю, что молодежную политику в аграрии нужно развивать сильнее», — говорит Глеб.

12:41 Еще один вопрос из зала от участника СВО. Боец потерял половину стопы на фронте. Его отказываются принимать на работу, хотя у него рабочая группа инвалидности. Текслер дал поручение связаться с бойцом и решить его вопрос.

12:38 Текслер сообщил, что готовится закон о квотировании для работодателей. Речь идет о квоте для участников СВО, получивших инвалидность.

12:31 Первый вопрос из зала. Участник СВО Антон Андрианов: какие меры поддержки и занятости предусмотрены для бойцов СВО, получивших увечья на фронте.

Антон Андриянов задал вопрос Текслеру из зала Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области









12:31 Видеообращение из Магнитогорска. Житель города показал тупики на улице Радужной — невозможно подъехать к школе, есть и другие проблемы. Текслер дал поручение мэру Магнитогорска Сергею Бердникову учесть пожелания жителей.

12:25 Текслер также напомнил, что в Челябинской области за шесть лет обновили около 1,5 тысяч единиц общественного транспорта, из них около 1000 — в Челябинске. Сейчас троллейбусы и трамваи производятся в регионе.

На прямую линию поступило более шести тысяч вопросов Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области









12:22 Текслеру пожаловались на челябинский МУП «СОД». Водитель сообщил о нарушениях условий труда, о переработке и штрафе, который ему предстоит выплатить за учебу. Губернатор пообещал взять вопрос на контроль.

12:13 Первый звонок поступил от Анастасии Некрасовой. Он касался тротуара по Мамина, 27а. «Тротуар постоянно перекапывают, он находится местами. Дети в школу и детский сад идут по грязи», — сообщила она. Текслер поручил министерству ЖКХ и администрации города взять на контроль этот вопрос. «Уверен, что администрация быстро отработают и сегодня проблема решится», — добавил губернатор.

12:11 Все муниципалитеты получили паспорта готовности к зиме. 41 — до 15 ноября, два получают сейчас. Такой уровень готовности впервые.

12:09 Текслер: «ЖКХ — недолюбленная тема. Поэтому мы запустили программу „Большой ремонт 74“.

12:08 На первом месте в топ-5 вопросы, касающиеся темы ЖКХ. На втором — дороги.

12:04 Вопросы могут задавать непосредственно из зала. Это новый формат проведения прямой линии губернатора Челябинской области.

12:03 По последним данным, на прямую линию губернатора Текслера поступило 6 тысяч 830 вопросов.