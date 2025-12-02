Волшебник Ямал Ири посетит Новый Уренгой

Ямальский волшебник посетит Новый Уренгой 2 декабря Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Новогодний волшебник Ямал Ири 2 декабря 2025 года посетит Новый Уренгой. Об этом он заявил в своих социальных сетях.

«Дорогие надымчане, спасибо вам за такой теплый прием! Все ваши улыбки и добрые пожелания навсегда останутся в моем сердце. А мое путешествие продолжается! Завтра, 2 декабря, новогодняя сказка приедет в Новый Уренгой», — отмечено в сообщении.

Ямальский Дед Мороз побывает сразу на пяти площадках города. Так, местные жители смогут встретиться с ним на проспекте Ленинградском, 6а в 18:00, площадке «Виадук» в 18:30, микрорайоне Восточном, 1/1, 1/2, 1/3 в 19:10, парке Дружба в 20:00. Завершит же свое пребывание в городе Ямал Ири в микрорайоне Советском, 9/1 в 20:20.

