Волшебник Ямал Ири посетит Новый Уренгой
Ямальский волшебник посетит Новый Уренгой 2 декабря
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
Новогодний волшебник Ямал Ири 2 декабря 2025 года посетит Новый Уренгой. Об этом он заявил в своих социальных сетях.
«Дорогие надымчане, спасибо вам за такой теплый прием! Все ваши улыбки и добрые пожелания навсегда останутся в моем сердце. А мое путешествие продолжается! Завтра, 2 декабря, новогодняя сказка приедет в Новый Уренгой», — отмечено в сообщении.
Ямальский Дед Мороз побывает сразу на пяти площадках города. Так, местные жители смогут встретиться с ним на проспекте Ленинградском, 6а в 18:00, площадке «Виадук» в 18:30, микрорайоне Восточном, 1/1, 1/2, 1/3 в 19:10, парке Дружба в 20:00. Завершит же свое пребывание в городе Ямал Ири в микрорайоне Советском, 9/1 в 20:20.
Тур Ямал Ири стартовал 1 декабря в Надыме в рамках ежегодного предновогоднего маршрута. Всего же за время поездки главный ямальский волшебник планирует посетить 13 населенных пунктов округа, преодолев около 1500 километров на брендированном автобусе, вездеходе и вертолете, чтобы успеть поздравить как можно больше детей в сжатые сроки.
