Теплая осень лишила комфорта впадающих в зимнюю спячку обитателей нацпарка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) скопилось полметра воды под тонкими сугробами. Как рассказали в пресс-службе учреждения, такая ситуация сложилась из-за недостатка снега.

«Из-за нетипичной высокой для этого периода года температуры снег очень плотный. А оттепели добавили воды, и под 20-сантиметровым сугробом ее может быть с полметра», — заявили сотрудники нацпарка на своих электронных ресурсах.

Специалисты начали замеры снежного покрова, хотя климатическая осень сильно затянулась. Конец ноября в горах трудно было назвать предзимьем, что нетипично в сравнении с обычной ситуацией. Снега в долинах парка крайне мало, а на некоторых участках снегомерного профиля его не было вовсе. Средняя глубина покрова достигла лишь 10 сантиметров, на склонах и перевалах — 20-40 сантиметров.

Продолжение после рекламы

Сотрудники парка отметили, что аномальная погода стала серьезной проблемой для местной фауны. Медведям в таких условиях сложно обустраивать берлоги. Другие животные, впадающие в зимнюю спячку, также испытали дискомфорт из-за сдвига сезонов. Обычно зима на Таганае, по многолетним климатическим данным, наступает уже 4 ноября.