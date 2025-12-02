Ушедший из России бренд элитной иномарки зарегистрировал товарные знаки

Немецкий автопроизводитель Audi, ранее объявивший об уходе с российского рынка, возобновил юридическую активность в стране и получил одобрение на регистрацию сразу трех товарных знаков. На это обратили внимание журналисты, ссылаясь на материалы о защите бренда Audi в России.

Audi после 2022 года приостановила поставки новых автомобилей в Россию, тем не менее эти и другие автомобили брендов, ушедшие из России, поставляются туда по параллельному импорту. По данным «Автостата» на август 2025 года, в первом квартале этого года первое место по таким поставкам заняли автомобили Toyota — 16 тысяч новых легковых машин за три месяца, в тройке лидеров также BMW и Mercedes-Benz. Далее в списке Li Xiang, Geely, Volkswagen, Mazda, Kia, Audi и Lexus.