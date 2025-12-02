Ушедший из России бренд элитной иномарки зарегистрировал товарные знаки
Audi зарегистрировал три товарных знака в России
Фото: Александр Константинов © URA.RU
Немецкий автопроизводитель Audi, ранее объявивший об уходе с российского рынка, возобновил юридическую активность в стране и получил одобрение на регистрацию сразу трех товарных знаков. На это обратили внимание журналисты, ссылаясь на материалы о защите бренда Audi в России.
«Немецкому автопроизводителю одобрили заявки на регистрацию рекламного слогана Vorsprung durch Technik и брендов Allroad и Sportback», — передает Life.ru. Из документов следует, что теперь компания сможет официально использовать свои ключевые обозначения на территории РФ.
Новые товарные знаки открывают право на официальный выпуск и маркировку автомобилей, комплектующих и сопутствующей продукции, включая аксессуары и элементы тюнинга. Регистрация также дает Audi юридические основания пресекать использование их фирменных названий третьими лицами без согласия компании.
Audi после 2022 года приостановила поставки новых автомобилей в Россию, тем не менее эти и другие автомобили брендов, ушедшие из России, поставляются туда по параллельному импорту. По данным «Автостата» на август 2025 года, в первом квартале этого года первое место по таким поставкам заняли автомобили Toyota — 16 тысяч новых легковых машин за три месяца, в тройке лидеров также BMW и Mercedes-Benz. Далее в списке Li Xiang, Geely, Volkswagen, Mazda, Kia, Audi и Lexus.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.