В Тобольске на продажу выставили училище, основанное декабристами

02 декабря 2025 в 10:30
Заявки принимают до 19 января 2026 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тобольске Тюменской области на продажу выставили здание девичьего училища, основанного декабристами. Начальная цена — 298 тысяч рублей. Такая информация указана на сайте ДОМ.РФ.

«Объект расположен в одном километре от центра города Тобольска. Окружение сформировано жилой застройкой и историко-культурной частью города. Является объектом культурного наследия (памятник) федерального значения „Дом, в котором с конца 1852 года находилось основанное декабристами девичье приходское училище“. Начальная цена — 298 тысяч рублей», — сообщается в документах.

Заявки принимают до 19 января 2026 года. Отмечается, что объект подходит для коммерческого использования.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на аукционе были реализованы два деревянных дома на улице Камышинской, они признаны объектами культурного наследия регионального значения. На торгах были проданы «Дом В.Ф. Аверкиева» и еще одно жилое двухэтажное здание.

