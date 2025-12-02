В Тобольске на продажу выставили училище, основанное декабристами

Заявки принимают до 19 января 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тобольске Тюменской области на продажу выставили здание девичьего училища, основанного декабристами. Начальная цена — 298 тысяч рублей. Такая информация указана на сайте ДОМ.РФ.

«Объект расположен в одном километре от центра города Тобольска. Окружение сформировано жилой застройкой и историко-культурной частью города. Является объектом культурного наследия (памятник) федерального значения „Дом, в котором с конца 1852 года находилось основанное декабристами девичье приходское училище“. Начальная цена — 298 тысяч рублей», — сообщается в документах.

Заявки принимают до 19 января 2026 года. Отмечается, что объект подходит для коммерческого использования.

