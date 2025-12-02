Точку поставит Верховный суд: как может завершиться конфликт Ларисы Долиной и Полины Лурье

По словам адвоката Лурье, Долина не пыталась выйти на связь с ее подзащитной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многомиллионный спор между народной артисткой РФ Ларисой Долиной и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье разделил общество и шоу-бизнес. Точку в этом вопрос может поставить высшая судебная инстанция страны. Адвокат покупательницы элитного жилья в Хамовниках Светлана Свириденко заявила, что уже пишет жалобу в Верховный суд (ВС) России.

Ранее Второй кассационный суд оставил квартиру в собственности Ларисы Долиной, признав сделку по продаже недействительной вследствие мошенничества, которое повлекло за собой ущерб и для Долиной, и для Лурье. Однако, несмотря на решение предыдущих судов, покупательница не получила обратно свои деньги и теперь намерена продолжать борьбу за компенсацию. Судебное разбирательство продолжается, а общество следит за исходом дела, которое ярко демонстрирует риски сделок на вторичном рынке жилья. Подробнее о том, чем это может закончиться — в материале URA.RU.

Новые детали в деле Долиной и Лурье

Адвокат Лурье подала жалобу в ВС

Спор между Ларисой Долиной и Полиной Лурье о праве собственности на квартиру выходит на финальную стадию. Несмотря на поражение в судах предыдущих инстанций, покупательница квартиры Полина Лурье планирует обжаловать решения в Верховном суде. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.

«Я уже пишу жалобу в Верховный Суд», — заявила адвокат Лурье. Слова защитницы приводит aif.ru.

ВС способен решить этот спор

Именно ВС может поставить финальную точку и дать пояснения по тому, как быть в подобных делах дальше. В этом уверен юрист Иван Соловьев. Адвокат выразил уверенность, что дело Долиной и Лурье может быть направлено на новое рассмотрение. По оценке Соловьева, не исключен вариант, при котором Верховный суд отменит решения судов нижестоящих инстанций. В случае, если ВС признает спорную сделку недействительной, это создаст судебный прецедент. В то же время специалист выражает сомнения, что подобное решение действительно будет принято.

«А здесь правда и закон в том, что мы либо навсегда создаем прецедент, что, оказывается, можно гражданско-правовые сделки, несмотря ни на что, признавать недействительными. Это решение будет прецедентное. Поэтому я не думаю, что Верховный суд именно вот таким образом решит», — поделился своим мнением Соловьев в беседе с aif.ru.

Соловьев разъяснил, что при признании договора купли-продажи недействительным стороны подлежат приведению в первоначальное имущественное состояние. То есть квартира возвращается прежнему собственнику, а уплаченные денежные средства — покупателю.

Он также подчеркнул, что судебные акты по гражданским спорам могут базироваться только на допустимых и надлежащих доказательствах. В связи с этим, при отсутствии задержанных подозреваемых заявления о мошенничестве, а также о фактах обмана или принуждения сами по себе не могут рассматриваться судом в качестве доказательств. Однако ВС все же может вернуть дело на повторное рассмотрение.

«Я уверен, что дело, скорее всего, на повторное рассмотрение вернется. То есть Верховный Суд, по сути, может отменить только все эти решения и вернуть снова на соответствующее рассмотрение», — заключил юрист.

За Лурье вступился депутат Милонов

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что Лурье должны возместить деньги после судебного разбирательства, поскольку женщина осталась без средств, и без жилья. При этом депутат хоть и выразил сожаление по поводу действий певицы, однако отметил, что Долина пребывала в «здравом уме».

«Конечно, жалко Долину. Безусловно, она была введена в заблуждение. Но при этом Долина не злоупотребляет какими-то там веществами, она находится в здравом уме. И то, что она сделала, это, конечно, жуткая ошибка с ее стороны. Нам всем ее жалко, но почему никому не жалко женщину, которая заплатила свои деньги, честно выполнила все свои обязательства, ни с какими мошенниками не общалась, никому средства не присылала, а отдала их известной артистке? Чтобы в результате остаться и без денег, и без квартиры. Считаю, что средства ей должны быть возвращены», — сказал Милонов в беседе с NEWS.ru.

Он также призвал усилить надзор за мошенническими схемами, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Депутат подчеркнул, что подобные инциденты негативно влияют на рынок недвижимости и нарушают права граждан, которые теперь опасаются повторения таких случаев. Кроме того, он отметил рост числа пожилых людей, требующих вернуть квартиры, проданные ими в состоянии заблуждения.

Долина не пыталась поговорить с Лурье

С Лурье до настоящего времени со стороны Долиной никто не выходил на связь и не оказывал ей какой-либо помощи или поддержки. Адвокат женщины Светлана Свириденко отметила, что со стороны народной артистки никогда не предпринималось никаких шагов в отношении ее подзащитной, а давать оценку действиям артистки в комментариях для СМИ она сочла некорректным.

«Мы не комментируем это, боремся в рамках правового поля», — отметила Свириденко в беседе с 360.ru. При этом адвокат подчеркнула, что заключить мировое соглашение можно на любой стадии разбирательств.

Что известно о деле, получившем название «эффект Долиной»

Певица в августе 2024 года призналась, что попалась на уловки мошенников. Она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей 34-летней матери-одиночке Полине Лурье. Артистка думала, что помогает полиции поймать преступников и что сделка — фиктивная.

В результате судебного разбирательства Хамовнический районный суд 28 марта восстановил право собственности Ларисы Долиной на элитную недвижимость. Впоследствии Лурье подала встречный иск, утверждая, что сделка являлась законной. Однако 27 ноября Второй кассационный суд принял решение, в результате которого Лурье лишилась и жилья, и всей потраченной на недвижимость суммы.

Балашихинский городской суд Московской области 28 ноября вынес окончательное решение о возвращении недвижимости артистке. Кроме того, курьеры Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев были осуждены и оштрафованы. Согласно материалам дела, они причастны к хищению у певицы свыше 175 миллионов рублей и лишению ее прав на квартиру стоимостью более 138 миллионов рублей.

В ходе и после указанных событий россияне призвали к бойкоту Долиной. По мнению людей, ситуация выглядела как продуманная схема, благодаря которой артистка не только восстановила права на жилье, но и получила значительный финансовый доход. В СМИ появилась информация, что люди массово сдают билеты на концерты певицы, один из московских ресторанов убрал с сайта и из социальных сетей анонс выступления певицы в новогоднюю ночь. Другой ресторан и вовсе выпустил заявление, в котором указал, что до тех пор, пока Долина не вернет деньги покупательнице, в ее квартиру не будут доставлять продукцию бренда.

