Пермяки в 2026 году смогут летать в Сухум прямыми рейсами
В этот же список вошел и рейс в Минск
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жители Перми получат возможность летать прямым рейсом в Сухум в 2026 году. Данный маршрут включен в перечень субсидируемых направлений. В этот же список вошел и рейс в Минск.
«Из краевого центра планируется выполнение десяти внутренних маршрутов: в Самару, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Махачкалу, Когалым, Нижневартовск и Усинск. Дополнительно прорабатывается согласование рейсов в Краснодар и Нарьян-Мар», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.
Региональные власти также намерены продолжить субсидирование полетов в Ярославль и Горно-Алтайск. Средняя загрузка самолетов на этих направлениях составляет 75–80%.
В настоящее время по субсидируемым Пермским краем маршрутам (Ярославль, Горно-Алтайск, Минск, Сухум) проводится отбор авиакомпаний. Итоги конкурсных процедур планируется подвести в конце декабря.
Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Прикамья заявили о готовности финансировать прямые перелеты из Перми в Сухум. Этот вопрос обсуждался совместно с Министерством транспорта России с участием авиакомпаний ЮВТ АЭРО, «Сибирь», «Икар», «Азимут», Nordwind Airlines и ряда других перевозчиков.
