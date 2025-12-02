Пермяки в 2026 году смогут летать в Сухум прямыми рейсами

В этот же список вошел и рейс в Минск Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Перми получат возможность летать прямым рейсом в Сухум в 2026 году. Данный маршрут включен в перечень субсидируемых направлений. В этот же список вошел и рейс в Минск.

«Из краевого центра планируется выполнение десяти внутренних маршрутов: в Самару, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Махачкалу, Когалым, Нижневартовск и Усинск. Дополнительно прорабатывается согласование рейсов в Краснодар и Нарьян-Мар», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.

Региональные власти также намерены продолжить субсидирование полетов в Ярославль и Горно-Алтайск. Средняя загрузка самолетов на этих направлениях составляет 75–80%.

В настоящее время по субсидируемым Пермским краем маршрутам (Ярославль, Горно-Алтайск, Минск, Сухум) проводится отбор авиакомпаний. Итоги конкурсных процедур планируется подвести в конце декабря.